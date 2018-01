Citeste pe Stirile Pro Tv

Din ce in ce mai multe firme romanesti au ajuns sa refuze comenzi ori chiar sa-si inchida portile, pentru ca nu gasesc suficienti angajati. In tot acest timp multi dintre ai nostri prefera in continuare sa plece sa munceasca in agricultura in alte tari, pentru ca acolo primesc un salariu mai mare. Economistii sustin ca patronii ar trebui sa-si regandeasca strategia de afaceri si sa dea lefuri mai bune.