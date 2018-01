Jandarmeria spune ca "nu are informatii" ca jandarmul surprins lovind protestatari ar fi acelasi care s-a aflat in preajma lui Liviu Dragnea la DNA: Reactia colegului, determinata de modul de manifestare al persoanelor, care nu s-au mai manifestat pasnic si civilizat

"Reactia colegului meu a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate in fata acestuia. Avea obligatia el acolo si era legitimat cu aceasta obligatie sa asigure acel dispozitiv de ordine publica, sa tina acea cale rutiera libera. Pe de alta parte, cei care au exercitat acele violente asupra colegului nostru si-au asumat o anumita reactie din partea fortelor de ordine, in momentul in care nu s-au mai manifestat intr-un mod pasnic si civilizat si au fortat blocarea circulatiei in centrul Capitalei", a afirmat Georgian Enache, intr-o declaratie de presa.El a subliniat ca imaginile respective "sunt in atentia conducerii institutiei si vor fi analizate cu maxima seriozitate de catre comanda unitatii": "Suntem o institutie serioasa care si-a asumat de fiecare data orice fel de derapaj, orice fel de greseala a oamenilor nostri. (...) Institutia analizeaza cu cea mai mare seriozitate acele imagini, le punem in context (...) si nu ne sta in caracter si nu vom face vreun pas inapoi. Recunoastem daca vor fi greseli, insa acest lucru nu trebuie facut sub presiunea momentului, trebuie urmati niste pasi procedurali, urmand ca in urma verificarilor si a analizei sa se traga si o concluzie."Georgian Enache a adaugat ca nu are informatii ca ar fi vorba de acelasi jandarm care s-a aflat in preajma liderului PSD Liviu Dragnea la DNA, ci doar ca este identificat: "Eu nu vreau sa-mi vulnerabilizez colegul. Ce pot eu sa va spun este ca este un coleg care de-a lungul timpului si-a dovedit profesionalismul. Asta nu exclude in niciun fel raspunderea lui in cazul in care vor fi constatate incalcari ale normelor legale."Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei a mai precizat ca sefii institutiei au avut o discutie cu jandarmul respectiv. El spune ca "Avem, pe de-o parte, o actiune legitima, legala a jandarmilor care au avut obligatia sa asigure masuri de ordine si siguranta publica, atat in ceea ce priveste persoanele care manifestau, cat si in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor celorlalti cetateni din Capitala care au dreptul sa circule in mod liber pe caile de comunicatie. Pe de alta parte, vorbim de o actiune ilegitima, ilegala a maselor de manifestanti, a grupului de protestatari care au exercitat presiuni fizice asupra cordoanelor de ordine si siguranta publica dispuse acolo."El a sustinut ca actiunea de sambata nu a fost legitima, asa cum prevad normele in vigoare, deoarece a fost organizata in mediul online: "Din fericire nu a fost nevoie sa restabilim ordinea aseara si spun din fericire pentru ca modul in care a fost organizat acest eveniment crea toate premisele ca aseara sa aiba loc evenimente care sa impuna restabilirea ordinii publice. (...) Daca noi nu aveam o atitudine activa, nu aveam acele filtre, acele cordoane intarite asa cum a fost aseara exista posibilitatea ca astazi sa facem o conferinta de presa despre lucruri mult mai grave. (...) S-a blocat circulatia pentru ca anticipam acel moment.",Enache a adaugat ca blocarea cailor de comunicatie se face doar cu avizul unor institutii si cu aprobare prealabila: "Circulatia libera nu este un moft al institutiei. In Bucuresti sunt peste 2 milioane de locuitori care au nevoie sa circule, sa ajunga dintr-un punct in altul. Pe de alta parte, sunt zilnic zeci, sute de apeluri de urgenta la institutii precum Salvare, Pompieri care la fel trebuie sa ajunga cat mai repede la acele cazuri si acele situatie si blocarea acestor cai de comunicatie se face doar cu avizul unor institutii si cu aprobare prealabila. De fiecare data Jandarmeria a luat masuri in asa fel incat sa fie garantate si respectate drepturile tuturor cetatenilor. Ne dorim ca aceste manifestatii sa se desfasoare in mod pasnic, civilizat, legal, dar in acelasi timp este obligatia noastra sa asiguram dreptul si acelor cetateni care nu au aceleasi convingeri sau nu participa in mod direct la aceste proteste."Georgian Enache a mai sustinut ca redirectionarea persoanelor care ieseau din pasajul Universitatii s-a realizat pentru a evita supraaglomerarea zonei, deoarece partea dreapta a pietei era destul de aglomerata.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei a subliniat si ca verificarile corporale se realizeaza cand se considera oportun, mentionand ca sambata seara aceste filtre si-au dovedit eficienta, dand ca exemplu faptul ca o persoana avea asupra ei un pistol de jucarie si ca daca l-ar fi folosit ar fi creat panica: "Eu cred ca acele filtre si-au dovedit eficienta. Doua persoane asupra carora au fost gasite mai multe obiecte interzise - un box, un cutit, o bata, care in mod evident nu aveau ce sa caute acolo - au fost conduse la sectia de politie si vor fi trase la raspundere", a incheiat el.