Protest mut in Bucuresti: 100 de oameni au protestat cu spatele la cladirea Guvernului, unii avand ochii si gura acoperite

Proteste similare au fost programate, in paralel, in Polonia, Ungaria, Cehia, Rusia si Ungaria."Prin acest protest, totodata, se face un apel la solidaritate si din partea altor state care sa nu accepte ca tari vecine sau prietene sa fie izolate de valorile europene. Impreuna putem sa demonstram ca justitia se afla in pericolul de a fi confiscata in multe tari si singura modalitate de aparare a ei este sa fim uniti in demersul nostru", au aratat initiatorii, pe Facebook.Participantii la protestul din Bucuresti au venit infasurati cu drapele ale Romaniei sau Uniunii Europene si au arborat mesaje precum "#rezist", "Toti pentru justitie", "Justitia furata", "Si totusi # va vedem" sau "Libertatea lor, inchisoarea noastra"- imprimat pe un carton cu o harta a Romaniei in zeghe.Unii protestatari au ales sa isi acopere simbolic ochii sau gura, stand cu spatele la cladirea Guvernului.