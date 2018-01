Jandarmeria a comunicat ca stie identitatea angajatului MAI care a lovit protestatarii si ca a fost demarata o ancheta interna, dar "jandarmii din prima linie, in conditii meteorologice deosebite, pot fi supusi unei presiuni extrem de mari"

Referitor la misiunea desfasurata de Jandarmeria Capitalei cu ocazia protestului de aseara facem urmatoarele precizari:

Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne.

Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa avem o imagine corecta asupra acestui comportament si nu doar una fragmentara.

La acest moment, cunoastem identitatea jandarmului din dispozitiv si in urma derularii acestei proceduri de verificare vom stabili exact ce anume a condus la o astfel de atitudine.

Pentru cei care nu sunt familiarizati cu dinamica unei astfel de misiuni, extrem de complexe, va informam ca dispozitivele de ordine publica au mecanisme de autoreglare in timpul desfasurarii misiunii.

Exista situatii in care jandarmii din prima linie, aflati de multe ore in dispozitiv, in picioare, in conditii meteorologice deosebite, pot fi supusi unei presiuni extrem de mari, presiune ce poate genera si astfel de comportamente. Responsabilitatea acestei actiuni punctuale, a unui jandarm, va fi stabilita de verificarile interne.

Explicatiile insa sunt necesare pentru a intelege intregul context si a nu judeca distorsionat o misiune de ordine publica care, in ansamblu s-a desfasurat in conditii de normalitate, fara a exista incidente majore, persoane ranite sau distrugeri ale bunurilor publice.

Referitor la situatia creata la gurile de metrou, facem precizarea ca decizia Jandarmeriei de a temporiza si a redirectiona accesul persoanelor care se deplasau de la statia de metrou catre iesirea dinspre Teatrul National a fost luata pentru a evita aparitia unor busculade, intrucat zona Pietei Universitatii era blocata si era nevoie de o iesire controlata a persoanelor.

Totodata, au fost realizate mai multe filtre de control care au avut un scop preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, filtre care si-au dovedit eficienta, in urma acestor controale fiind gasite asupra unor persoane mai multe obiecte periculoase care ar fi putut provoca ranirea grava a participantilor.

Persoanelor asupra carora au fost depistate obiectele periculoase, le-au fost intocmite actele de constatare sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de Art. 372 Cod Penal ,,Port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase¬.

