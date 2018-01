UPDATE Primarul din Roman raspunde acuzatiilor Ecaterinei Andronescu: Nu inteleg cum aceasta femeie si-a permis sa manjeasca numele meu si al orasului nostru. Voi analiza dreptul de a o da in judecata

Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat ca nu intelege de ce Ecaterina Andronescu a "manjit" numele lui si al orasului, acuzandu-l ca a platit oamenii sa vina la protestul din Capitala, scrie News.ro, motiv pentru care alesul local analizeaza cu juristii posibilitatea de a da vicepresedintele PSD in judecata.



"E ca un soc pentru mine declaratia pe care a facut-o. Un lucru total neadevarat si voi analiza impreuna cu juristi din primarie dreptul de a o actiona in judecata pentru astel de afirmatii", a declarat Lucian Micu la Digi24, potrivit News.ro.



Anterior interventiei la Digi24, acesta scris pe Facebook ca nu intelege cum si-a pemris sa ii manjeasca numele.





"De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul Abramburica, si-a permis sa ma acuze public, fara nicio dovada, ca am platit persoane sa protesteze la Bucuresti impotriva Legilor Justitiei. Nu inteleg cum aceasta femeie si-a permis sa manjeasca numele meu si al orasului nostru cu astfel de minciuni sfruntate", a scris primarul din Roman pe contul sau de Facebook.





Micu mai afirma ca dreptul de a protesta este al oamenilor, iar oamenii din Roman care au protestat la Bucuresti au facut-o din cauza faptului ca "in politica mai exista personaje mizerabile".





"Dreptul de a protesta este al oamenilor. La Roman nu a protestat nimeni sambata seara, dar daca au fost romascani care s-au dus la Bucuresti pentru a-si manifesta nemultumirea fata de guvernarea PSD - nu a fost nici datorita mie, ci din cauza ca in politica mai exista personaje mizerabile", a mai spus acesta.





El le mai transmite locuitorilor din Roman sa nu plece capul in fata celor care ii jignesc si spera ca Justitia sa lamureasca adevarul.





"Dragi romascani, sa nu plecati niciodata capul in fata celor care vor sa va jigneasca si sa arunce cu noroi asupra orasului nostru! Am incredere ca cei de la Digi24 vor demonta minciunile vicepresedintelui PSD si am incredere ca justitia va scoate la lumina adevarul despre Roman", a scris el in finalul postarii.





Vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, a declarat sambata seara ca unii primari au platit transportul celor care au iesit in strada.





"Pentru ca pot sa va transmit mesajele care spun ca unii primari - va dau exemplu un mesaj primit de cineva din Roman - au platit transportul celor care au iesit in strada. Daca ies pentru ca sunt nemultumiti este dreptul lor constitutional si trebuie sa ii respectam", a sustinut senatorul PSD.