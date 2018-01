Jandarmerie: Imaginile in care un jandarm loveste protestatarii sunt analizate. Este o actiune individuala. Si-a pierdut calmul sub presiunea multimii

Conducerea Jandarmeriei analizeaza imaginile in care un jandarm loveste manifestanti in Piata Universitatii, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, adaugand ca este un caz individual si ca probabil acesta si-a pierdut calmul sub presiunea multimii, relateaza News.ro.





"Imaginile sunt in atentia Directiei Generale de Jandarmi a Capitalei care va face o analiza serioasa asupra modului in care a actionat", a afirmat Enache.





El a sustinut ca jandarmul "si-a pierdut calmul sub presiunea multimii care incerca cu forta sa desfaca barajul".





"E o actiune individuala a unui jandarm, care nu poate fi generalizata", a precizat Georgian Enache.





El a remarcat ca prin modul in care au actionat la protestele de sambata, jandarmii au reusit sa previna aparitia unor incidente.





Imagini cu un jandarm care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale provocand reactii vehemente.





Barbatul ii loveste puternic de mai multe ori cu pumnul pe unii dintre cei care incearca sa forteze cordonul de jandarmi pentru a ocupa carosabilul. Acesta a fost singurul moment in care s-au produs violente in Piata Universitatii, unii dintre participanti sustinand ca la originea lor s-a aflat un grup de cateva zeci de persoane, unele dintre acestea fiind ulterior eliminate din randurile protestatarilor.