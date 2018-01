VIDEO Proteste in tara - circa 20.000 de oameni au protestat impotriva modificarii legilor justitiei si a coruptiei / La Timisoara si Cluj au fost cate 5.000 de oameni, la Iasi 3.500 iar la Sibiu 4.000

Timisoara: 5000 de oameni in strada; protestul s-a incheiat pe acordurile melodiei "Timisoara" a celor de la ProMusica (sursa - news.ro)In PiataVictoriei din Timisoara s-au adunat aproximativ 5.000 de oameni care au protestat fata de modificarile legilor justitiei, ei pornind intr-un mars pe strazile orasului.Ei au strigat lozinciprecum "Hotii, hotii", "DNA sa vina sa va ia", "Sava fie frica, tara se ridica", "Legi pentru toti, nu pentr uhoti", "Rezistam, nu plecam".De la microfon, organizatorii au explicat celor prezenti in centrul orasului care sunt principalele modificari pe care guvernantii vor sa le aduca actelor normative din Justitie."Ne-am saturat sa fim bataia dejoc a politicienilor. Numirea noului prim-ministru, asteptarile nerealiste din partea unui personaj salvator ¬ in cazul de fata,presedintele tarii ¬ sperantele inselate, nesimtirea si incompetenta fara margini ale oamenilor politici, toate acestea ne dezamagesc. Dar nu ne vom lasa dezamagiti prea mult! Mereu a tinut de noi sa facem o schimbare, dar abia recent am inceput sa realizam puterea pe care o avem: fiecare si, mai ales, impreuna. De aceea, continuam ce am inceput: ne informam, gandim, actionam. Reactionam mai putin emotional si mai mult rational. Poate ca nu e tipic romanesc, dar e timpul sa incepem o schimbare: sa reactionam, asadar, cu cap, ca sa nu ne impiedicam pe drumul spre schimbare! Pastram motivatia de a merge mai departe si de aprotesta. Aceasta clasa politica nu ne reprezinta", au transmispe Facebook organizatorii protestului de la Timisoara.Imagini de la protestul din Timisoara, oamenii canta in piataIn Iasi, Jandarmeria estimeaza ca sunt peste 3.000 de manifestanti. Coloana, care ocupa aproape tot bd. Independentei (pe doua benzi), se pregateste sa intre in Piata Unirii, potrivit ziaruldeiasi.ro , care estimeaza ca numarul participantilor este de peste 3.500.Constanta: Circa 300 de protestatari s-au strans in fata Prefecturii din oras, in semn de solidaritate cu manifestatiile din Bucuresti, scandand "PSD, ciuma rosie" si "ALDE si PSD, aceeasi mizerie", scie ziuadeconstanta.ro In jurul orei 20,00, un barbat a fost imobilizat de 5 jandarmi si urcat cu greu in masina Jandarmeriei. S-a intamplat chiar in fata sediului PSD Constanta. Se pare ca acesta a vrut sa forteze cordonul care proteja sediul. In masina Jandarmeriei a urcat si sotia protestatarului iar jandarmii dialogau cu ei.Marsul de la Bistrita s a terminat, traseul a fost de cca 3 km, din piata Petru Rares pe str. Gh. Sincai la sediul PSD, unde s au scandat lozinci anti PSD, apoi la Primarie. In momentul de varf au fost 500 protestatari.Organizatorii estimeaza ca numarul protestatarilor a ajuns la 5.000 in Timisoara, potrivit tion.roPeste patru mii de persoane marlasuiesc pe strazile din Sibiu strigand: "Bucuresti nu uita, Sibiul e de partea ta".Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti, potrivit news.ro. "Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta" este una dintre scandarile favorite.Protestul de la Sibiu a inceput la ora 19.00, cand manifestantii au inceput sa se stranga in Piata Mare din oras.Apelul s-a facut pe Facebook, iar sibienii au vrut sa-si arate, astfel, sustinerea fata de protrestatarii din Bucuresti.Oamenii au strigat "Vrem justitie, nu coruptie", "PSD, ciuma rosie" si au inconjurat de cateva ori Piata Mare. Ulterior, manifestantii au pornit in mars catre cartierul Hipodrom, un traseu consacrat de la protestele din februarie 2017.In drumul lor, manifestantii au trecut prin fata cladirii in care functioneaza Tribunalul, Judecatoria, dar si Parchetele, scandand lozinci antiguvernamentale.Buzau - 50 de protestatari au scandat "In democratie hotii stau la Puscarie"si "Huo PSD"Aproximativ 50 de persoane au protestat, sambata seara, in Piata Dacia din Buzau fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, potrivit news.ro.Manifestantii imbracati bine din cauza frigului si a lapovitei, au scandat lozinci anti PSD: "PSD ciuma rosie", "In democratie hotii stau la Puscarie", "Huo PSD"."Din partea primului ministru astept inteligenta nu obedienta", este un alt mesaj transmis de manifestanti.In jur de 200 de craioveni protesteaza in CraiovaIn jur de 200 de craioveni protesteaza Craiovei, scandand "Guvern de hoti si mafioti", "Justitie nu coruptie", "Nu vrem o natie de hoti", scrie Gazeta de Sud La Iasi, numarul protestatarilor a ajuns la 2.500Sunt prezenti foarte multi jandarmi, spre deosebire de proteste similare anterioareIn Cluj, protestatarii au pornit in mars pe Bulevardul Eroilor, ocupand si partea carosabila a arterei. Se striga "Hotii!". Numarul lor depaseste 5.000, potrivit Actual de Cluj.Protestatarii din Iasi au plecat in mars spre sediul PSDLa aceasta ora, in Iasi protesteaza circa 1.500 de oameniLa o ora de la inceperea protestului, in Piata Victoriei din Timisoara s-au strans aproximativ 3.000 de oameni, potrivit tion.ro.La Botosani, aproximativ 40 de persoane participa, sambata, la un protest impotriva modificarilor la legile justitiei, in Piata Revolutiei, manifestantii fluturand steaguri si afisand bannere cu mesaje impotriva partidului aflat la guvernare, scrie Agerpres.La Bistrita, protestul a inceput la ora 18.00, fiind circa 150 de persoane.Sunt 100 de persoane in strada si la Satu Mare, iar la Baia Mare circa 200. La Zalau sunt 70 de persoane pe platoul din centrul orasului.Totodata, 400 de protestatari sunt la Iasi si la Galati 500.Peste 200 de oameni la proteste in SibiuLa Sibiu, peste 200 de protestatari s-au strans sambata seara, in Piata Mare, in centrul istoric al orasului, unde sunt asteptate si alte persoane, conform unora dintre cei prezenti, transmite Agerpres.Protestul de la Sibiu este impotriva celor de la PSD si a Guvernului.Circa 1.500 de oameni protesteaza si la Bacau, unde scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti"Proteste si la Brasov, circa 200 de oameni in fata PrefecturiiUn nou protest fata de modificarile aduse legilor justitiei are loc sambata seara la Brasov. Aproximativ 200 de persoane protesteaza la aceasta ora, la Prefectura Brasov, 'inarmate' cu pancarte si vuvuzele, potrivit newsbv.ro Manifestatia a fost anuntata printr-un eveniment pe Facebook, 'Brasovul spune nu coruptiei!'.La Iasi, numarul protestarilor a depasit 1.000 de oameniProtest in Cluj: Va Vedem, de la Cluj pana la Bucuresti!In vreme ce zeci de clujeni au luat drumul Bucurestiului pentru protestul din Capitala (cu masini, avion, trenuri, autocare si chiar si pe jos), protestatarii ramasi acasa s-au adunat sambata seara la "Clopot", pe Bulevardul Eroilor. Acestia sustin de aici protestul anuntat ca fiind unul de amploare in Capitala, impotriva modificarilor legilor justitiei si a codurilor penale. Si impotriva coruptiei, scrie Actual de Cluj E putin trecut de ora 18.00 si protestatarii sunt la locul de intalnite. Se striga "Justitie, nu coruptie" si "Legi pentru toti,nu pentru hoti", cu "manutele" sus - pancarte imprimate cu mesajul "Toti pentru Justitie"Clujenii scandeaza "PSD, ciuma rosie!" si continua sa strige "Hotii!". Organizatorii indeamna la protest pasnic si ii cheama pe participanti sa isi spuna nemultumirile la portavoce.Protestul de sambata se deruleaza sub denumirea "Va Vedem, de la Cluj pana la Bucuresti! Toti pentru Justitie!", lansata in apelul de eveniment anuntat pe retelele de socializare.Sute de oameni s-au strans si in centrul Timisoarei, fluturand tricolorul si scandand "Rezistam, nu cedam!", "PSD, ciuma rosie!", relateaza tion.ro Organizatorii au confectionat o caracatita cu chipul sefului PSD, Liviu Dragnea. "Caracatita coruptiei, condusa de tovarasul Dragnea si cu acolitii sai", au numit-o ei. Pe acelasi material apar si chipurile lui Carmen Dan, Codrin Stefanescu sau Eugen Nicolicea.Oamenii din piata vor porni intr-un mars in zona centrala.Protestatarii au venit in Piata Operei din Timisoara pentru a-si arata dezacordul fata de masurile luate de majoritatea parlamentara. Initiatorii protestului (Timisoara Civica) transmit ca democratia nu este de nepierdut si ca ea trebuie aparata in fiecare zi. Ei militeaza pentru schimbarea clasei politice si a societatii romanesti.O parte dintre protestatarii din Timisoara sunt la Bucuresti, unde participa la mitingul din Capitala.