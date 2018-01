Cum s-au vazut protestele la televiziunile de stiri

HotNews.ro a transmis live text felul cum au acoperit principalele posturi de stiri protestele din centrul Bucurestiului

Antena 3 si Romania TV transmit, sambata seara, in direct de la Piata Universitatii. Antena 3 a inceput transmisia de la ora 18.00 pe un ton neutru, trecand dupa cateva minute la a relata despre un incident petrecut la metrou, ce ar fi determinat jandarmii sa blocheze accesul oamenilor la scarile de iesire. Romania TV a inceput transmisia pe un ton alarmist: burtiere cu "Proteste cu galerii. Alerta in centrul capitalei".A trecut o ora de la ora la care Romania TV promitea sa difuzeze "inregistrati explozive cu premierul desemnat / noul premier, asa cum nu l-ati mai vazut". Nu a explodat nimic - in continuare discutii despre pensii si imagini cu proteste pe fundal. La Antena 3, s-a trecut la subiectul Bica din Costa RicaPornind de la obiectivele protestelor de sambata, Antena 3 incepe sa prezinte "Viata de premier PSD: Dosare, condamnari, scandal", prezentand pe larg situatia a doi fosti premieri, Victor Ponta si Adrian Nastase.Ecaterina Andronescu a fost reprezentant principal al PSD la posturile de stiri in aceasta seara. Dupa ce a petrecut mult timp, in studio, la Antena 3, la 21.30 era in direct, prin telefon, la Digi 24. Intrebata despre efectele posibile ale protestelor asupra pozitiei PSD in privinta legilor justitiei, ea a spus: "Eu cred ca protestele din aceasta seara nu ar trebui sa influenteze in niciun fel CCR. Nu ar trebui sa fie nicio presiune asupra Curtii Constitutionale. (...) Vom respecta ce spune Curtea." Intrebata despre imaginea pe care protestele o lasa la nivel international, ea a raspuns: "Daca aceste demonstratii acrediteaza ideea ca Romania e o tara neguvernabila, toata lumea pierde. Avem obligatia sa respectam imaginea tarii si sa nu dam senzatia ca suntem o tara neguvernabila."La Romania TV se vorbeste despre Soros si miliardele lui, cand "cu un miliard poti sa finantezi un razboi". La Antena 3, invitatii in studio fac socoteli electorale pentru "anticipatele pe care nu le vrea nimeni"Breaking news la Romania TV cu "Protestatari perchezitionati de jandarmi". Postul promite, pe burtiera, sa dezvaluie "cum a fost dejucat planul anarhiei", o "filmare exclusiva cu atacatorii" si "Ciolos, in tandreturi cu o tanara blonda". Plus "filmare exploziva cu Viorica Dancila", care, de altfel, urmeaza sa faca si declaratii despre pensii, in dezbaterea din platou gazduita de Andreea Cretulescu. Postul insista pe imaginile promise cu Dancila si pe informatiile si secretele pe care le vom afla in premiera despre eaLa Antena 3, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, spune ca nu a auzit pe niciunul dintre protestatari sa explice ce anume nu e democratic in legile impotriva carora au loc protesteDupa ce Antena 3 anunta ca primii manifestanti au ajuns la Piata Constitutiei, reporterita Romania TV informa ca "aproximativ 7.000 de oameni" participa "in acest moment" la demonstratii la Piata Universitatii. Reporterita vorbeste despre faptul ca e "destul de periculos" ce au facut unii protestatari - anume ca au venit insotiti de copii.Antena 3 relateaza ca "mii de protestatari" (cf. burtiera) participa la marsul din Bucuresti si anunta ca primii manifestanti au ajuns deja la Palatul Parlamentului. Postul revine rapid la relatarile despre incidentele petrecute la Universitate. La Romania TV, in platou, Andreea Cretulescu o asculta pe reporterita cum povesteste tot despre incidentele protestatari-jandarmi din prima faza a demonstratiilor.La Romania TV, Andreea Cretulescu intrerupe dezbaterea pentru relatari de la proteste, la care, spune ea, participa "cateva mii de oameni". In acel moment, HotNews.ro estima numarul participantilor la circa 40.000, Digi 24 - la aproximativ 30.000. Paginademedia.ro noteaza ca manifestatiile nu au fost acoperite in sistem breaking news de TVR 1, care a preferat sa difuzeze Teleenciclopedia. Sursa citata arata ca protestele erau prezentate la TVR 2La Antena 3, invitatii care vorbesc din off spun ca legile justitiei nu afecteaza negativ justitia, dar comunicarea lor de catre "guvern" a fost deficitara. Ecranul A3 este impartit periodic in doua - jumatate cu protestatari pasnici, jumatate transmitand des imagini filmate "cu putin timp in urma", cu pistolul confiscat de jandarmi (despre care postul a precizat in prealabil ca ar fi "pistol cu bile de plastic") si alte arme albe gasite asupra unor persoaneLa Romania TV, Andreea Cretulescu a inceput o dezbatere despre legea pensiilor, subiectul preferat al postului mai ales in zilele in care au loc proteste.Antena 3 are o problema cu legalitatea protestelor. Marius Pieleanu, referindu-se la atitudinea jandarmeriei: "Daca cineva care ar protesta impotriva abuzurilor padurilor ar protesta la fel in Piata Universitatii, autoritatile ar sta tot asa, in pasivitate? (...) Nu suntem intr-un stat de drept, nu doar pentru ca sunt abuzuri ale statului de drept ci, iata, si pentru ca exista o pasivitate uluitoare la adresa statului de drept".Antena 3 scrie pe burtiera "Violente intre protestatari si jandarmi", iar din teren reporterita relateaza despre "imbranceli" si despre protestatari care "au rupt gardurile puse de jandarmerie". Romania TV este interesata doar de riscul escaladarii violentei si de huiduielile si imbrancelile dintre protestatari - prezentati in ansamblul lor - si jandarmi. Digi 24 relateaza despre "unele incidente violente intre unii protestatari si jandarmi".Romania TV insista pe siguranta celor care nu protesteaza, dar trec pe la Universitate si ce inseamna, in acest context, sintagma "Toti pentru Justitie?" Unul dintre invitatii din platou, voce din off, peste imaginile din piata: "E o miscare impotriva justitiei, nu pentru justitie".Romania TV, burtiera: Protestatarii forteaza gardurile jandarmilor. Postul insista ca protestatarii ii huiduie pe jandarmii "aflati acolo sa ii apere si pe ei. De ce sa faci asta?" "Oameni in toata firea urla la jandarmi." Antena 3 insista la randul sau pe "imbranceli intre protestatari si jandarmi" si pe faptul ca asupra unei persoane a fost gasit un pistol.