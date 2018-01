Romanii din diaspora s-au strans, sambata, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei.







Acestia au strigat :“Romania nu uita, Londra e de partea ta!”, “Romania, trezeste-te!”si “Demisia”.







La Milano, in fata Consulatului Romaniei, romanii au cerut reformarea clasei politice si oprirea modificarii legilor Justitiei, cu pancarte precum “Nu coruptiei!, Din Milano in Romania, Jos Guvernu si Hotia!” .

Cateva zeci de romani din Londra au iesit in strada pentru a sustine protestul de la Bucuresti.Proteste au avut loc si in Suedia. Oamenii s-au strans in fata Ambasadei Romaniei din Stockholm.