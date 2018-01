VIDEO FOTO Protest masiv anti-coruptie si anti-PSD: 100.000 de oameni in toata tara, aproximativ 70.000 de oameni la Bucuresti. Oamenii au ocupat Piata Universitatii si au aprins lanternele telefoanelor in fata Parlamentului

Foto: Luminite aprinse la Parlament (captura Digi 24, via Cristi Dorombach)







Peste 70.000 de oameni in Bucuresti si circa 100.000 in toata tara au protestat sambata impotriva coruptiei, impotriva PSD si impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului penal si a Codului fiscal. In Bucuresti, protestul a inceput in Piata Universitatii, in ciuda ninsorii abundente si frigului. Multi protestatari au venit in Capitala din toata tara. Mitingul a continuat cu un mars si s-a incheiat la Parlament, cu 70.000 de oameni aprinzand luminitele telefoanelor la ora 21.00.





Protestele din Bucuresti si din celelalte orase au fost pasnice, fiind doar cateva incidente izolate cu jandarmi - fara insa a fi produse daune de vreun fel.









Foto: Luminite in fata Parlamentului (HotNews.ro / Victor Cozmei)







protestele au demonstrat creativitatea romanilor, cu multe pancarte si sloganuri amuzante. Marsul de protest intitulat "Toate drumurile duc la Bucuresti. 'Revolutia' generatiei noastre" a fost organizat pe Facebook de comunitatile #Rezist si #Coruptia Ucide. Tintele predilecte ale scandarilor si pancartelor au fost PSD, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, dar si - in premiera - premierul desemnat Viorica Dancila. Ca de obicei,





In timpul protestelor, garniturile de metrou care veneau spre Piata Universitatii si Piata Unirii au fost supra-aglomerate, iar cand a inceput marsul spre Parlament, mii de oameni s-au alaturat coloanei venind pe stradutele si bulevardele din zona Piata Unirii.





Foto: Piata Universitatii, plina inca de la ora 19.00 (Dan Mihai Balanescu)







zeci de mii de oameni manifestand pasnic in Cluj, Timisoara, Iasi, Sibiu, Bacau, Constanta, Brasov, Bistrita si alte orase. Protestele din Bucuresti au avut corespondent si in tara, alte





sa iasa din pasajul de la metrou spre Universitate. In Piata Universitatii au fost aduse forte de ordine impresionante, cel mai mare dispozitiv vazut in ultimul an la proteste, dar jandarmii nu i-au putut impiedica pe oameni sa ocupe toata piata. Timp de jumatate de ora a fost tensiune intre jandarmi si protestatari, intrucat fortele de ordine au impiedicat oamenii sa ocupe carosabilul, dar si





Citeste aici despre protestele din Anglia, Italia, Franta si Olanda Proteste au fost si in cateva tari din Europa, unde romanii s-au strans pentru a manifesta impotriva coruptiei.





Vezi mai jos cele mai importante momente ale protestului, relatate de reporterii HotNews.ro (Victor Cozmei, Ionut Baias, Ramona Florea, Alina Neagu, Dan Tapalaga, Nicoleta Onofrei, Robert Mihailescu, Cristian Pantazi).







20.51: Mii de oameni la proteste in toata tara: Cluj, Iasi, Constanta, Bacau, Timisoara, Sibiu. Mii de oameni la proteste in toata tara: Cluj, Iasi, Constanta, Bacau, Timisoara, Sibiu. Vezi aici un grupaj cu toate informatiile

20.47: Jocuri de lasere cu cladirile ministerelor si pe Parlament, cu mesaje pro-Justitie



19.50: Mii de oameni s-au adaugat marsului in zona Piata Unirii. Capatul coloanei a ajuns deja in Piata Constitutiei, coada coloanei e pe Bd Bratianu





























19.36: Tot Bulevardul Bratianu e ocupat de coloana in mars





19:23: Lumea incepe sa se puna in miscare spre Parlament, via Piata Unirii

19:15 Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei, a declarat la Digi 24 ca filtrele din zona pasajului Universitatii au fost instituite pentru a asigura siguranta protestarilor.





In urma perchezitiilor, jandarmii au gasit la o persoane "un pistol de jucarie" iar la o alta persoana o "bata din lemn si un lant".





"Nicio masura nu e exagerata cand e vorba de siguranta a mii de persoane", a argumentat acesta.

18.56: Langa cruce a bubuit o petarda. Se striga ￯Nu asa! Huligani de galerie￯. Lumea striga sa mearga pe stadion. Protestatarii si huliganii se cearta.

Mai multe grupuri de protestatari au venit din Cluj, Sibiu, Constanta, Bacau, Oradea, Galati, Ialomita, Timisoara.





Pe tot parcursul zilei, in Gara de Nord, sute de protestatari au sosit cu trenul din alte orase ale tarii, ei fiind intampinati de protestatari din Bucuresti.





Protestul a fost initiat de grupurile civice Coruptia ucide, 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Contract Romania, Actiunea Civica Galati, Declic, Umbrela Anticoruptie Cluj, Aradul Civic, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti.









Ce spun initiatorii pe pagina de Facebook a evenimentului:





Nu uitam despre modificarea codului fiscal, formularul 600,etc.

Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate.

"Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana, este mai mult decat un atac la procedurile de drept si la adresa luptei anticoruptie"

Este un asalt chiar la adresa democratiei din Romania. Felul in care PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare legitime, in care au incercat sa inchida gura Opozitiei si a oricui a indraznit sa se impotriveasca reprezinta semnale care ar trebui sa alarmeze orice roman care doreste pentru Romania o viata in libertate si democratie. La care se adauga si modificarile Codului de Procedura Penala si situatia generala grava din toate celelalte domenii ( sanatate, educatie, economie, infrastructura, cultura, ecologie)

Primele doua luni din 2018 vor fi decisive pentru consolidarea democratiei in Romania.

Nu dam inapoi

Avem in fata noastra doua optiuni.

Optiunea #1 ￯ Ne gasim o scuza, un pretext si nu participam la proteste. In cele din urma, un om in plus sau in minus nu va face o diferenta. Ne vedem de ale noastre, discutam cu prietenii ca ￯Da, n-am mai iesit la protest. Lasa, ca se descurca si fara mine.￯ Daca crezi ca esti singurul care gandeste asta, te inseli. Drumul spre schimbare este pavat cu indoieli si fiecare dintre noi a gandit asa odata cand a venit vorba de un protest. Asa au gandit si cei 60% care nu au venit la urne in decembrie 2016. Sa repetam oare aceeasi greseala?

Exista Optiunea #2. Iesim la protest, aratam public ca nu suntem dispusi sa acceptam coruptia, ca vrem un viitor mai bun si sa oferim un mesaj celor care se indoiesc ca schimbarea este posibila.

Da, schimbarea este posibila. Incepe cu noi si doar trebuie sa avem curajul si speranta sa nu ne lasam batuti foarte usor. Politicienii corupti vor merge pana in panzele albe ca sa isi apere interesele, nu vor renunta usor, mai ales ca acum au o validare electorala.

Ei nu ne-au facut viata usoara. De ce le-am face-o noi pe a lor?

Asadar, cu cate persoane vii la protest ? Cate afise si flyere poti sa lipesti in bloc, sa pui in cutiile postale ? Cate mesaje in privat si invitatii la eveniment poti sa trimiti?



Schimbarea incepe cu noi si nu se termina niciodata. E un drum lung, iar perseveranta noastra in fata coruptiei le va da si celorlalti increderea si speranta ca puterea este de fapt in mainile noastre.



Piata Constitutiei e aproape goala, mitingul s-a terminat, cei 70.000 de oameni au plecat acasa.La statia de metrou Unirii, sute de oameni scandează "PSD, ciuma roșie!"Lumea a inceput sa plece brusc, in numar mareVIDEO cu momentul aprinderii luminitelor:Pe cladirea Ministerului Finantelor este o proiectie laser "PSD ciuma rosie"Luminitele aprinse:Protestatarii au aprins lanternele telefoanelor in fata ParlamentuluiOamenii care vin in Piata Constitutiei nu mai au loc sa intre, inghesuiala e maxima.Piata Constitutiei din fata Parlamentului e absolut plina, bulevardul e plin pana la Piata Unirii. Oamenii striga, cativa canta, altii pun la difuzoare cantece de protestMulțimea avansează în continuare pe Bd Unirii, dar se mișcă greu pentru ca Piata e plina. În timp ce coloana avansează pe bulevard, grupuri de protestatari se retrag pe trotuare dinspre PiataColoana de manifestanti a avut nevoie de 55 de minute sa treacă de Magazinul Cocor, acolo unde reporterul Hotnews.ro a stat sa numere. De-a lungul acestui timp, coloana s-a întins încontinuu de la Universitate și până la Piata Constitutiei, străbătând și Piata Unirii. Mulțimea în deplasare a ocupat intreg bulevardul IC Bratianu pe latime, inclusiv pe trotuar.Peste 70.000 de oameni, noua estimare a reporterului HotNews.ro, dupa numararea persoanelor din coloana care a ajuns la ParlamentImagini VIDEO cu coloana in mars spre Parlament:Piata COnstitutiei din fata Parlamentului e aproape plina, dar capatul coloanei e inca pe Bd BratianuNumarul protestatarilor a depasit 50.000. In timp ce capul coloanei de manifestanti ajungea in Piata Constitutiei, la Universitate inca erau oameni care nu pornisera in marsJandarmeria explica necesitatea filtrelor: "In urma acestor controale, asupra catorva persoane au fost gasite arme albe, cutite, sisuri, box-uri sau lanturi, materiale care daca ar fi fost folosite, ar fi putut provoca ranirea grava a participantilor"Video HotNews cu marsul protestatarilorPeste 40.000 de protestatari in piata Universitatii in acest moment, iar numarul lor creste. Multimea se intinde pe bulevardul Balcescu spre Piata Romana, pana dincolo de Sala Dalles, inspre Piata Unirii, pana dincolo de Spitalul Coltea, pe bulevardul Elisabeta, pana aproape de Restaurantul La Mama. Spre comparatie, acum sunt mult mai multi decat la protestele din 2015 post Colectiv, care au dus la caderea Guvernului Ponta.Pe langa jandarmi, la protest au aparut si scutierii, prezenti de regula in situatiile tensionate. Printre protestatari si-au facut aparitia si suporteri ai echipelor de fotbal.La protest participa si fostul ministru al Sanatatii Vlad VoiculescuNumarul protestatarilor creste constantUn protestatar venit din Satu Mare: Nu credeam ca ies atitia bucuresteni, ma bucur! Am venit singur cu trenul.Sunt participanti de toate varstele, de la adolescenti, parinti cu copii pana la batrani.Cel putin 15.000 de oameni sunt in acest moment in Piata Universitatii. Multimea se intinde de la Intercontinental pana dupa rondul de la Universitate. Sunt multi si pe IC Bratianu spre Coltea. De asemenea, sunt grupuri si la statuiJandarmii se dau in laturi si de la metrou si lasa lumea sa iasa pe partea cu Universitatea. Acum se iese lejerProtestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata.Numarul protestatarilor a crescut mult in ultima jumatate de ora, insa e greu de facut o estimare. Multimea e raspandita pe trotuare in zona Universitatii.Lumea e nemultumita din a acest motiv si scandeaza impotriva jandarmilorLa metrou, la Universitate se striga "Jandarmeria apara hotia", "Jos comunismul", ￯PSD ciuma rosie￯Poliisti in civil legimiteaza si verifica rucsacurile celor care vin la protest pe stradutele dinspre ArhitecturaTensiunile dintre jandarmi si protestatari inca nu s-au stins pt ca toti oamenii care ies de la metrou vor sa mearga la Unversitate. Protestatarii striga "pedofilii" catre jandarmi.Scandal la iesirea de metrou pe partea iesirii catre Universitate. Jandarmii au blocat iesirea si ii indruma pe protestatari sa iasa la TNB, pe motiv ca la Universitate e plin. Oamenii sunt furiosi si striga ￯libertate￯.Un grup (libertate pentru suporteri) extrem de zgomotos, dotat cu tobe si fluiere, a aparut in Piata Universitatii venind dinspre Unirii. Manifestantii fac un zgomot extrem de puternic si poarta steaguri.Aproximativ 5.000 de oameni sunt acum in Piata. E plin pe trotuare la Universitate si la TNB. Se scandeaza "Bucuresti, nu uita, Clujul e de partea ta". Se transmit mesaje in multime si de la oameni din Arad, Bacau, Pitesti, Constanta.Valuri de oameni ies pe peroanele de la universitate si striga inca de pe peron "PSD ciuma rosie"Aglomeratie pe garniturile de metrou spre Universitate, dar si pe principalele bulevarde care duc la Piata Universitatii.Peste 1.000 de oameni sunt la aceasta ora in Piata Universitatii. Jandarmii au pus garduri la trotuar, astfel incatlumea sa nu treaca pe carosabil.