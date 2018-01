VIDEO Numeroase grupuri de manifestanti din tara au ajuns la Bucuresti pentru a participa la protest. Primii protestatari s-au adunat in Piata Universitatii

Pe tot parcursul zilei, in Gara de Nord, sute de protestatari sosesc cu trenul din alte orase ale tarii, ei fiind intampinati de protestatari din Bucuresti:In Capitala au ajuns si clujenii care au pornit pe jos, in 10 ianuarie, intr-un "Mars al sperantei". Protestatarii, care au plecat in urma cu zece zile din centrul orasului Cluj-Napoca, au venit pe jos pana la Bucuresti, ei parcurgand cate 40 de kilometri pe zi. Lor li s-au alaturat pe traseu mai multe persoane.Acestia s-au oprit pentru cateva minute in fata sediului ALDE, urmand sa se opreasca si la sediul central al PSD de pe bulevardul Kiseleff. Protestatarii poarta pancarte cu mesajele: "#Rezist", "#Coruptia ucide", "#Va vedem", "#Next level", "PSD = ciuma rosie".Marsul de la Cluj-Napoca la Bucuresti s-a desfasurat sub deviza: "Marsul sperantei. Toti pentru justitie cu fiecare pas".Alte grupuri de protestatari din tara au sosit sambata la Bucuresti cu trenul, acestia reunindu-se in Gara de Nord, unde au afisat de asemenea bannere si pancarte cu mesaje impotriva coruptiei si a coalitiei de guvernare.Un mars de protest de amploare impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului penal si a Codului fiscal este programat sambata, incepand cu ora 18:00, in Piata Universitatii din Bucuresti. Mii de oameni din toata tara sunt asteptati sa li se alature manifestantilor din Capitala la protestul "Toate drumurile duc la Bucuresti. 'Revolutia' generatiei noastre". Protestatarii urmeaza sa se adune in Piata Universitatii, de unde vor pleca in mars pe traseul Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, "cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)".