Protest matinal impotriva legilor justitiei la Targu Mures. Protestatarii au plecat apoi spre Bucuresti

Protestatarii din Targu Mures spun ca mobilizarea a avut loc pe retelele de socializare si ca, in ciuda conditiilor meteorologice, au decis sa iasa, din nou, in strada in speranta ca vor atrage atentia decidentilor de la nivel central.Astfel, protestatarilor din Targu Mures li s-au alaturat, sambata, inainte de plecare si cetateni din judetul Cluj si, inainte de imbarcarea in autocar, au fluturat steagul Romaniei si au scandat lozinci impotriva deciziilor luate de majoritatea parlamentara.Pe traseul Targu Mures-Bucuresti, acestora li se vor alatura si oameni din Sighisoara si Brasov, care si-au anuntat intentia de a lua parte la protestul din capitala, alaturi de grupul de tineri, care a parcurs pe jos traseul Cluj-Napoca - Bucuresti, in ceea ce au numit "Marsul sperantei".Protestatarii s-au aratat ingrijorati de efectele instabilitatii guvernamentale, care a inceput sa aiba efecte asupra ROBOR si asupra monedei euro si de modul in care majoritatea parlamentara intelege sa intervina in legile justitiei.