Grupurile civice Rezistenta si Coruptia ucide atrag atentia ca "persoane infiltrate" la marsul de protest de sambata seara ar putea incerca deturnarea coloanei de manifestanti in directia Palatului Cotroceni

Participa la sondajul HotNews.ro:

ATENTIE Din surse de informare de incredere aflam ca exista posibilitatea unor incercari de deturnare a coloanei de manifestanti in directia Palatului Cotroceni prin infiltrarea unor persoane care sa sugereze aceasta directie, dar si prin alte metode care sa determine modificarea traseului.E important sa tinem ochii deschisi si sa ne pastram prioritatile.Dupa intalnirea cu grupurile care vin din tara si diaspora, ce ne propunem pentru protestul de astazi este:18:00 Ne adunam in Piata Universitatii19:30 Plecam in mars catre Casa Poporului (cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)21:00 Palatul ParlamentuluiIn seara aceasta protestam impotriva modificarilor legilor justitiei care au fost aprobate de Parlament si impotriva modificarilor codurilor penale care au fost anuntate. Nu uitam de codul fiscal sau de formularul 600, nici de criza economica in care coalitia de la guvernare a dus tara (puterea de cumparare a scazut dramatic din cauza inflatiei, cursul EURRON se afla la maxim istoric, peste 4.66, iar datoria externa a Romaniei a crescut cu 1.3 miliarde EUR in primele 10 luni ale lui 2017). Si nu uitam de dispretul pentru democratie si transparenta al PSD-ALDE-UDMR.Schimbarea incepe cu noi si nu se termina niciodata. E un drum lung, iar perseverenta noastra in fata coruptiei le va da si celorlalti increderea si speranta ca puterea este de fapt in mainile noastre.