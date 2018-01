Un barbat sustine ca a fost batut de un medic de la Spitalul din Pucioasa

Barbatul care sustine ca a fost lovit de medicul din Pucioasa povesteste pe pagina sa de Facebook ca a fost la spital cu bunica sotiei lui, careia asistentele i-au administrat o perfuzie cu glucoza si algocalmin si i-au spus sa mearga acasa."Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30, m-am prezentat la Urgenta Spitalului Orasenesc Pucioasa cu bunica sotiei mele, care avea dureri acute abdominale. Doamna de garda de la Urgente i-a facut o perfuzie cu glucoza si algocalmin. Dupa ce s-a terminat perfuzia, mi-a recomandat sa o iau acasa ca analizele de sange sunt bune si ca nu prezinta niciun risc. La insistentele noastre s-a hotarat sa o vada si un chirurg", a povestit barbatul.Sotia acestuia si femeia in varsta, impreuna cu o asistenta au mers, apoi, la sectia de chirurgie, unde medicul Costel Geambasu ar fi devenit agresiv cu cele doua femei, spunandu-i sotiei, care era insarcinata: "Copilul tau o sa iasa handicapat"."Dupa cele intamplate, sotia a inceput sa planga si m-a sunat pe mine, eu fiind in acesta perioada la parter, langa hainele bunicii. Eu am urcat la etajul 1 si am vrut sa stiu unde este doctorul si care este numele lui pentru a avea o discutie cu dansul. Doamnele asistente nu au vrut sa imi comunice numele doctorului", a mai scris barbatul.El sustine ca medicul l-a strans de gat si l-a lovit cu pumnii, provocandu-i rani la maini si contuzii la antebratul stang. In plus, povesteste barbatul, medicul ar fi incercat sa o loveasca pe sotia sa cu piciorul in abdomen.De altfel, in imaginile postate pe Facebook se vede cum medicul striga la el si il imbranceste pe barbatul care a intrat in cabinet pentru a-l intreba cum il cheama si a-i cere explicatii.Directorul medical al Spitalului din Pucioasa, Daniel Cioroba, a declarat pentru News.ro ca la nivelul unitatiii sanitare a fost dispusa o ancheta, iar comisia de disciplina a fost convocata pentru luni, intrucat vineri reprezentantii conducerii spitalului nu au putut discuta cu medicul acuzat, care a fost supus recent unei inteventii chirurgicale si are trei bypass-uri.Reprezentantul conducerii spitalului a precizat ca trebuie ca, in urma anchetei, sa se stabileasca toate punctele de vedere, pentru a se vedea daca medicul a fost provocat de catre apartinatorul care il acuza de violenta."Am vazut acea filmare astazi. Luni vom analiza situatia. Mi se pare incorect la lucrurile sa fie privite doar unilateral, trebuie vazute punctele de vedere ale ambelor parti. Nu stiu daca lucururile sunt doar asa cum par in acea filmare. Sunt lucruri care nu trebuiau facute intr-un spital (¬). Nu pot sa spun ca este sau ca nu este adevarat, pentru ca nu am aceasta certitudine pana nu facem o ancheta locala. (¬) Sigur va trebui sa luam atitudine, nu putem sa lasam lucrurile asa. Pe acea filmare se vede o stare de agresivitate a domnului doctor, dar stiti cum este, poate a fost provocat, poate unele date din filmare au fost prelucrate. Cert este ca nu este o atitudine corecta din partea unui medic sa aiba o asemenea iesire, drept pentru care noi de aceea ne-am si sesizat si facem o ancheta ca sa aflam adevarul", a afirmat Daniel Cioroba.Directorul medical a precizat ca medicul acuzat lucreaza de aproximativ 30 de ani la spitalul din Pucioasa si ca actuala conducere a unitatii sanitare nu a avut nico sesizare scrisa, nicodata, in ceea ce-l priveste pe medic.Politia Judeteana Dambovita a deschis de asemenea o ancheta in acest caz, dupa ce medicul si barbatul care il acuza pe acesta de agresiune s-au reclamat reciproc. Reprezentantii IPJ Dambovita au declarat ca cei doi au depus reclamatiile joi seara, iar pe numele medicului se fac cercetari pentru purtare abuziva, in timp ce apartinatorul este cercetat pentru amenintare.