Clujenii care au pornit pe jos in "Marsul Sperantei" au ajuns in Bucuresti, dupa 450 de kilometri parcursi. Ei vor participa la protestul din Piata Universitatii

Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni, iar sambata dimineata, la ora 10:00, a plecat spre Bucuresti, urmand sa parcurga urmatorul traseu: Primaria Otopeni - Baneasa - Piata Presei - Arcul deTriumf - Sediul ALDE - Sediul PSD - Piata Victoriei - Piata Romana - Piata Universitatii.Liderul si initiatorul protestului "Marsul Sperantei", Sorin Bobis, a scris pe Facebook ca in cele zece zile de cand se afla pe drum au avut parte de numeroase surprize din partea localnicilor din zonele pe unde au trecut, care le-au oferit mancare si cazare, iar unii i-au intampinat cu paine si sare. In unele localitati, au fost organizate proteste de sustinere, in asteptarea grupului."Am fost impresionati cand la intrarea in judetul Prahova am fost intampinati de un domn cu paine si sare. Am fost condusi in Sinaia de protestestari din acest oras, care ne-au aratat mormantul lui Badea Cartan, loc unde am aprins o lumanare", a scris Bobis.Membrii grupului spun ca au legat multe prietenii si ca nu au avut parte de incidente pe drum, doar frigul le-a creat mici probleme. In a sasea zi, de exemplu, participantii au indurat temperaturi de minus 13 grade Celsius."Am plecat din Rupea pe un frig crunt, minus 13 grade Celsius. Temperatura a ramas negativa toata ziua, cand a fost cel mai cald erau minus 4 grade. Frigul iti intra pana la oase, mai ales din cauza ca TIR-urile trec la 50 de centimetri de noi si antreneaza o masa mare de aer", a mai scris Bobis.Initiatorul "Marsului Sperantei" este un horticultor in varsta de 51 de ani din Cluj-Napoca, el fiind prezent si la Revolutia din 1989. La plecarea din Cluj Napoca, acestuia i s-au alaturat unul dintre fiii sai, in varsta de 18 ani, doi nevazatori si un cetatean francez stabilit de mai multi ani in tara, fiind casatorit cu o romanca.Inainte de plecare, Sorin Bobis a spus ca a ales aceasta forma de protest pentru a le atrage atentia in primul rand bucurestenilor, pe care ii invita la protestul de sambata viitoare. "Daca noi putem face un efort de a merge 10 - 11 zile pe jos, bucurestenii pot cobori de blocuri in ziua protestului si sa ni se alature. Aveam 23 de ani cand am participat la Revolutia din 1989, iar acum simt ca ce am castigat atunci s-a pierdut pe drum", a spus initiatorul "Marsului Sperantei".