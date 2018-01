Peste 80 de noi cazuri de rujeola inregistrate intr-o saptamana, aproape jumatate in judetele Vaslui si Prahova

In saptamana 15 - 19 ianuarie au fost raportate 86 de noi cazuri de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti.Aproape jumatate dintre cazurile noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), restul fiind inregistrate in Bucuresti (18 cazuri), Braila (6 cazuri), Ialomita (5 cazuri), Ilfov (4 cazuri), Neamt (3 cazuri), Teleorman (2 cazuri). Cate un caz de rujeola a fost confirmat in ultima saptamana in judetele Bacau, Calarasi, Constanta, Giurgiu si Vrancea.Incidenta mai mare de 99 de cazuri de rujeola la suta de mii de locuitori se inregistreaza in judetele Satu Mare, Arad, Timis, Caras-Severin, Brasov si Calarasi. Cele mai multe cazuei, respectiv 10.044, au aparut la persoane nevaccinate, cele mai multe din grupa de varsta 1-4 ani.Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate in Romania de la debutul epidemiei este de 10.500, dintre care 38 de decese.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii.