Risc de avalansa in zonele montane. Salvamontistii recomanda atentie si prudenta

Riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil in acest sfarsit de saptamana, din cauza vremii nefavorabile din ultima perioada. Ninsorile abundente au dus la aparitia unui strat consistent de zapada proaspata care nu are aderenta la straturile mai vechi. In plus, vantul face ca temperatura resimtita sa fie mult mai scazuta. Declansarea avalanselor va fi posibila si la supraincarcari slabe si uneori se vor declansa spontan. Specialistii spun ca riscul va fi amplificat la trecerea turistilor sau schiorilor.De exemplu, in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este risc de gradul patru, adica "risc mare". La altitudini mai mici este "risc insemnat", adica de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.De asemenea, in Muntii Calimani si Gurghiu, in zonele cu panta intre 25 ¬ 38 grade, la altitudini de peste 1.500 de metri este risc de gradele trei si patru, in urma caderilor de zapada din ultimile zile care au cumulat un strat nou de 30 - 40 de centimetri."Persoanele care vor parcurge in urmatoarele zile trasee monatne din muntii Calimani si Gurghiu, la peste 1.500 m, trebuie sa fie echipate specific perioadei de iarna, dar si cu echipament individual de salvare din avalansa (sonda de avalansa, lopata de avalansa, dispozitiv electronic de cautare din avalansa DVA). Prognoza meteo petru urmatoarele zile este vreme rea cu temperaturi scazute, ninsoare si viscol!", au transmis salvamontistii din Mures.La randul lor, salvamontistii din Zarnesti atrag atentia ca iarna si-a intrat serios in drepturi in Parcul National Piatra Craiului, iar traseele cu acces spre creasta principala au fost declarate inchise din cauza riscului de avalansa."Mesajul nostru pentru toti iubitorii muntelui care doresc sa insiste asupra parcurgerii acestor trasee este clar: atentie, prudenta, renuntare ... Consideram ca viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii", au transmis salvamontistii din Zarnesti care au precizat ca mesajul lor se adreseaza tuturor turistilor, indiferent de masivul pe care-l aleg.Specialistii recomanda evitarea traseelor cu expunere mare in vant, folosirea de dispozitive de iluminat pe baza de baterii alcaline, intrucat acumulatorii se descarca foarte repede la frig, aprovizionarea cu alimente si ceai cald si folosirea de haine de schimb.Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol.