Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins intre piesa pe care incerca sa o fixeze si peretele navei in care lucra, iar pentru scoaterea sa au intervenit lucratorii ISU Delta."Din nefericire, victima a decedat in urma evenimentului", a precizat purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu.Inspectorii de munca au inceput cercetarile pentru stabilirea imprejurarilor si cauzelor evenimentului.