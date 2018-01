Liviu Pop: Trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada

Liviu Pop a fost prezent vineri, la Constanta, la o intalnire cu inspectorii scolari generali din mai multe judete, cu manageri ai scolilor si cadre didactice.El a spus ca in cazul profesorului de Religie de la Copsa Mica nu poate anticipa se va finaliza ancheta, apreciind ca este un caz greu. "Sunt mai multe masuri pe care "nu pot sa va spun acum care va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un caz greu, dar sunt convins ca alaturi de colegii mei putem sa rezolvam, modificand Legea Educatiei Nationale in asa fel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp. Astazi, daca avem o situatie de violenta in scoala a unui cadru didactic, vine la concurs in toamna si poate sa ocupe acel post pentru ca nu are nicio interdictie, Codul Muncii spune ca dreptul la munca este unul garantat", a afirmat ministrul.El a spus ca ministerul ar fi putut afla despre acest caz de joi, si nu vineri dimineata, daca ar fi fost o comunicare intre diriginta clasei respective si conducerea scolii.Liviu Pop a mai fost intrebat si ce masuri va lua ministerul pentru combaterea cazurilor de violenta in scoli, cel mai recent inregistrandu-se la Calan, acolo unde un elev isi acuza invatatoarea ca l-a lovit in cap. "Strategia privind combaterea violentelor in scoala este in implementare, trebuie updatata ori de cate ori apare o situatie de genul acesta. Am redus in ultimii trei ani cu peste 60 la suta cazurile de violenta, mai avem mult de facut din punctul acesta de vedere, fapt pentru care avem un set de masuri pe care le luam zi de zi, in asa fel incat sa eliminam pe cat posibil catre zero toate aceste cazuri izolate de violenta scolara", a spus Liviu Pop.El a mai fost intrebat daca este oportuna interzicerea telefoanelor mobile in timpul orele de curs, in conditiile in care elevii pot filma astfel de derapaje sau acte de violenta ale cadrele didactice, ministrul spunand ca telefoanele nu sunt interzise in totalitate in scoala. "Nu sunt interzise telefoanele in unitatea scolara. Cu acordul cadrului didactic se pot chiar folosi aceste telefoane, inclusiv in procesul instructiv-educativ. Strategia privind combaterea violentei in scoala are si alte elemente care vor fi introduse in perioada urmatoare, in asa fel incat sa nu mai avem nevoie ca un elev sau un profesor sa filmeze acte de violenta, sa avem alte metode mult mai clare", a explicat ministrul.Intrebat care ar fi aceste metode, Liviu Pop a afirmat: "Supravegherea video, consilierea, prezenta unui cadru didactic suplimentar, a unui parinte, sunt foarte multe lucruri care se pot face".