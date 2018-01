DGPMB: Patru persoane audiate in cazul scandalului dintre mai multi soferi si un taximetrist

Potrivit sursei citate, investigatiile sunt continuate de subunitatea de politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si lovire sau alte violente.Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a anuntat vineri ca face cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare, in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie 2018 de un barbat in varsta de 46 de ani, de profesie taximetrist.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a semnalat, vineri, o altercatie intre soferii UBER si taximetristi ce a avut loc joi, in Bucuresti."Trei soferi ai firmei UBER au batut un taximetrist, in fata unui club din Bucuresti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei sa-l salveze pe cel atacat si au sunat la serviciul unic de urgenta 112. Soferii UBER au fugit pana la sosirea politistilor si a ambulantei SMURD. Am ajuns la batai de strada si la anarhie, din cauza intereselor politicienilor care au blocat in ultimii ani modificarea Legii Taximetriei. Asistam la inceputul haosului in Romania, ca urmare a incompetentei politicienilor din ultimii ani. Se stie cine conduce firma UBER in Romania, se stie ca se face lobby, fara a exista o lege in acest sens in Romania, dar niciun politician nu doreste sa modifice legea, astfel incat sa lase autoritatile sa opreasca pirateria. Ordonanta de urgenta promisa de ultimii trei ministri ai Transporturilor nu s-a mai dat, iar pentru noi este foarte clar ca nu exista vointa politica in acest sens. In campania electorala din 2016 am constatat ca absolut toti liderii politici au preluat aceasta tema, de interes la momentul respectiv, apoi au abandonat subiectul. Deputatii USR au promis ca vor depune un proiect de lege, dar nu au mai spus nimic despre aceasta initiativa, in ultimele trei luni", a spus Vasile Stefanescu, presedinte COTAR, intr-un comunicat de presa.