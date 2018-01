Playtech.ro: De ce creierul tau devine dependent de nicotina si, implicit, fumat

Nicotina este una dintre cele mai populare substante cu care oamenii au contact. Este considerata a fi cea de-a treia substanta care provoaca dependenta. Si pentru ca are o astfel de influenta asupra creierului, este extrem de dificil sa renunti la ea. Potrivit Centrului american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, fumatul este o cauza principala de deces care poate fi prevenit.Aproximativ 1.300 de oameni din Statele Unite mor in fiecare zi din cauza fumatului sau a expunerii la fum. De aceea, o echipa condusa de cercetatori de la Universitatea Rockefeller a analizat creierul pentru a identifica noi potentiale obiective, care ar putea ajuta la stoparea dependentei.Cercetatorii s-au concentrat asupra a doua regiuni mici ale creierului situate in mezencefal: partea evolutiva a creierului la vertebrate si una dintre multele caracteristici ale creierului pe care le impartim cu soarecii.Aceste doua zone interconectate, habenula mediana si nucleul interpeduncular (IPN), sunt cunoscute ca fiind implicate in dependenta de droguri si contin receptorii pe care nicotina ii leaga de indata ce intra in sange si ii incruciseaza in creier. Echipa a descoperit anterior mecanisme specifice de producere a neurotransmitatorilor in aceste domenii, care sunt o parte cruciala a dezvoltarii dependentei de nicotina. De data aceasta au gasit un mic grup de celule ale creierului in IPN, care isi schimba activitatea dupa ce a fost expus la nicotina.In mod normal, cand creierul primeste o nicotina, habenula trimite un semnal IPN care scade efectele placute ale medicamentului, limitand astfel consumul de nicotina. Dar unul dintre semnele distinctive ale dependentei de nicotina devine desensibilizata la droguri si trebuie sa fumeze mai mult.Citeste restul articolului pe playtech.ro