 Pop: Noua lege a Educatiei trebuie sa aiba cel mult 100 de articole

Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o lege adoptata de Parlament sau prin Ordonanta de Urgenta, scrie News.ro.





"Avem astazi 365 de articole din legea Educatiei Nationale si vreo 1.500 de alineate. Daca vrem sa modificam un articol din legea educatiei ca vedem ca nu e bun, trebuie sa facem sau lege in Parlament sau Ordonanta de Urgenta. Daca vine un ministru si spune ca nu mai avem nevoie de calificative la nivelul primar, dau un exemplu, e nevoie de proiect de lege. (...) Daca vrem sa nu mai dam note la educatie fizica, doar admis sau respins, trebuie sa venim cu lege in Parlament, pentru ca scrie in legea Educatiei. Adica sa fie o lege care sa aiba cel mult 100 de articole si in care tot ceea ce este legislatie secundara sa fie adoptat la nivel de hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru", a precizat Liviu Pop.





El spune ca jumatate din legea Educatiei s-a modificat in ultimii sase ani.





"E prea detaliata, s-a modificat jumatate din ea in sase ani de zile. Jumatate din legea educatiei nationale s-a modificat in sase ani, ce sa mai inteleaga copilul ?" , a mai spus ministrul.





Pop a fost vineri la Constanta, unde s-a intalnit cu inspectori scolari generali din mai multe judete, manageri ai unitatilor scolare si cadre didactice si, potrivit acestuia, le-a cerut sa vina cu propuneri vizavi de noua lege a educatiei nationale, proiect de lege pe care in septembrie vrea sa-l inainteze Parlamentului Romaniei, o lege pe care Academia Romana s-a angajat ca o concepe alaturi de Administratia Prezidentiala, Ministerul Educatiei.