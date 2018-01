Ministrul Educatiei: Se lucreaza la o HG pentru diferentierea costului standard per elev pentru mediul rural si liceele vocationale

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune ca se lucreaza la o Hotarare de Guvern pentru diferentierea costului standard per elev, astfel incat invatamantul sa functioneze la parametri optimi indiferent daca elevul se afla intr-o scoala din mediul rural sau din mediul urban, scrie News.ro. El spune ca trebuie luate masuri in asa fel incat sa fie ridicata calitatea invatamantului si sa fie create conditii egale de educatie pentru toti elevii.





"Vom diferentia costul standar per elev in mediul rural si in acelasi timp vom diferentia costul standard per elev pentru liceele vocationale, arta si sportiv. Nu putem sa punem la pachet acelasi cost standard cu profil diferit. In mediul urban avem 600 de unitati scolare care functioneaza sub numarul prevazut de lege si acolo, alaturi de administratia locala, lucram la eficientizarea costurilor pentru ca nu se justifica intotdeauna sa functioneze o gradinita cu 100 de elevi sau o scoala cu 200 de elevi cand peste drum este un liceu cu o mie de elevi", a afirmat ministrul, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta.





El a precizat ca expertii lucreaza la aceasta diferentiere a costului standard per elev, spunand ca sunt probleme in mediul rural, unde sunt scoli sub numarul de elevi prevazut de lege.





"Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, alaturi de expertii din Ministerul Educatiei si inspectoratele scolare, lucreaza la aceasta diferentiere a costului standard pentru ca vedem astazi ca probleme financiare de functionalitate exista in mediul rural, unde sunt scoli sub numarul de efectiv prevazut de lege. Dar sunt si comunitati rurale, sa nu aruncam anatema pe toate scolile din rural, unde numarul de elevi este peste cel minim prevazut de lege si unde nu sunt probleme de finantare", a explicat Liviu Pop.





Ministrul considera ca flexibilizarea acestui cost standard per elev trebuie sa duca la functionarea invatamantului la parametri optimi indiferent de zona in care invata elevul.





"Adica, o flexibilitate a acestui cost standard in asa fel incat sa functioneze invatamantul la parametri optimi, indiferent daca elevul se afla intr-o scoala din mediul rural, mediul urban sau chiar in interiorul mediului urban unde exista diferente poate intre scoala de centru si scoala de cartier. Avem in Romania doua milioane de copii in urban si un milion de copii in mediul rural, aceasta este radiografia sistemului de invatamant din Romania si trebuie sa luam masuri in asa fel incat, pe de o parte, sa ridicam calitatea, iar, pe de alta parte, sa cream conditii egale de educatie pentru toti elevii", a sustinut el.





Liviu Pop a participat, vineri, la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu din Constanta, la o intalnire a inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei. La discutii au fost prezenti inspectori din Constanta, Braila, Tulcea, Ialomita, Giurgiu, Galati, Buzau, Ilfov, Calarasi, Bucuresti, manageri ai unitatilor scolare, cadre didactice, parinti si elevi.