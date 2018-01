Romanul care a filmat atacul terorist din iunie 2017 si spune ca i-a lovit pe teroristi vrea sa dea in judecata Marea Britanie

Romanul care a filmat in iunie 2017 atacul terosit din Londra si care a spus ca i-a lovit pe teroristi cu doua navete vrea sa dea in judecata Marea Britanie, pentru ca nu s-a putut intoarace la munca din cauza traumei, iar proprietara casei unde statea cu chirie i-a cerut sa plece, de teama sa nu se razbune pe ea prietenii atentatorilor, relateaza Digi24.





La sapte luni dupa atacul ce a lasat in urma sapte morti si 48 de raniti, el s-a intors acasa pentru ca nu se mai simtea in siguranta in Regat.





"Mi-au spus ca nu pot sa ma incadreze in protectia martorilor, deoarece cei trei au murit si ceilalti 12 au fost arestati. Oriunde ma duc eu trebuie sa fiu atent sa ma uit sa vad daca nu se intampla ceva", spune Florin Morariu.





Acesta ar lua tratament in acest moment, ca sa treaca peste trauma, si este in concediu pana la sfarsitul lunii, dar ii este teama sa se intoarca in Londra.

Vrea sa ceara despagubiri Marii Britanii, pentru ca proprietarea casei in care statea cu chirie l-a dat afara si ii este teama sa se intoarca la munca.









Si-a angajat un avocat care sa clarifice situatia cu autoritatile din Marea Britanie. si vrea sa ceara despagubiri.









"Eu sunt un om simplu, nu am cum sa pot sa lupt de unul singur. M-am simtit neindreptatit, deoarece am fost lasat fix de izbeliste. Nimeni nu facut nimic pentru mine. S-au spalat pe mani toti", se plange Florin.





"El avea contract de munca, avea o sedere de trei ani de zile in Anglia si in mod sigur are o protectie sociala, concreta. E vremea sa facem mai mult decat s-a facut pana acum pentru eroul nostru", spune Gianina Porosnicu, avocat.