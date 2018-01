Patriarhia, despre preotul acuzat ca s-a masturbat la ora de religie: "A avut un gest necontrolat provocat de o mancarime"

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, vineri, la Europa FM, ca preotul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care este si profesor de religie si care este acuzat ca se masturba la ora, fiind filmat de o eleva, este nevinovat, gestul lui fiind unul "necontrolat, provocat de o mancarime in zona inghinala", relateaza News.ro.





"Aceasta persoana nu a comis gestul obscen de care a fost acuzat, ci doar a avut un gest necontrolat provocat de o mancarime in zona inghinala, ceea ce a dus la speculatii, pe care le-a incurajat o filmare facuta in clasa de o eleva", a declarat puratorul de cuvand al Patriarhiei.

Banescu a mai declarat ca preotul nu va mai fi repus in functie, deoarece a demisionat.

De asemenea, potrivit Pro TV, si elevii sustin ca gestul a fost interpretat gresit, iar conducerea scolii sustine ca preotul ar lua un tratament care poate provoca mancarimi de piele, ca efect secundar.





"Elevii din clasa spun ca ei nu au vazut asa ceva, erau doi elevi situati in prima banca, ziceau ca nici poveste de asa ceva. A fost bolnav de cancer, se pare ca din nou din ultimele date pe care le-a prmit, boala a revenit. Este sub tratament", explica un consilier al Liceului Tehnologic Nicolae Tecu din Copsa Mica.

Mama unei eleve de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, judetul Sibiu, acuza profesorul de Religie, care este si preot in municipiul Medias, ca s-ar fi masturbat intr-una dintre ore, in fata mai multor eleve.

Femeia povesteste ca una dintre colegele fiicei ei a filmat momentul, iar imaginile au ajuns in mediul online. De asemenea, femeia spune ca a sesizat conducerea unitatii.

Politistii din Sibiu au vazut imaginile si s-au autosesizat, deschizand o ancheta.

"In urma aparitiei imaginilor in media, ne-am sesizat din oficiu si, impreuna cu Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, am declansat cercetari privind circumstantele producerii incidentului, incadrarea juridica a faptei urmand a fi stabilita. Intre timp, mama uneia dintre eleve a depus plangere inregistrata la nivelul Politei Orasului Copsa Mica", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, Elena Welter.