Hunedoara: O invatatoare, anchetata de politie si Inspectoratul Scolar, dupa ce ar fi agresat un copil de 10 ani

O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca, scrie Agerpres.





Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind dus apoi de bunica sa la Unitatea de Primiri Urgente din Calan, pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat prezenta leziuni la nivelul buzei inferioare.





"In cauza, politistii vor efectua cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva, in vederea stabilirii imprejurarilor comiterii faptei", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Nitu.





Cazul este in atentia Inspectoratului Scolar (IS) Hunedoara, care a declansat propria ancheta administrativa la scoala din orasul Calan.





"Vor fi verificate toate aspectele sesizate, vor fi cercetate faptele si se vor lua masuri in conformitate cu legislatia in vigoare. Este extrem de important sa gestionam corect aceste cazuri de violenta. Regretam foarte mult, pentru ca nu ar fi trebuit sa aiba loc un asemenea eveniment, intr-o unitate de invatamant", a aratat inspectorul scolar general, prof. Maria Stefanie.





O echipa formata din inspectori al IS Hunedoara se va deplasa luni, la scoala din Calan, pentru a verifica, la fata locului, problema semnalata, dupa care vor fi luate masurile care impun, a mai spus inspectorul scolar general.





Ministerul Educatiei a fost informat despre acest incident.