Daea, despre fabrica de zahar din Oradea: Daca se intrerupe activitatea acolo, este o mare problema. Caut solutii sa nu se desfiinteze

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca a discutat la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii pentru ca fabrica de zahar de la Oradea sa nu se desfiinteze, relateaza News.ro. Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent doar patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea.





Directorul ITM Bihor, Marius Rotar, a anuntat recent ca a fost notificat cu privire la concedierea colectiva de la fabrica Zaharul din Oradea, dupa ce actionarii au decis inchiderea operationala a societatii.





Astfel, Fabrica Zaharul din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi, urmand ca 200 de angajati sa fie disponibilizati etapizat.





"E o problema extraordinara. Din nefericire, din 33 de fabrici cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia aceasta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia, este vorba de Fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde producatorii au si conditii, sunt si pregatiti, sunt si dotati pentru a cultiva sfecla de zahar. Aceasta activitate, daca se intrerupe acolo, este o mare problema, atat pentru muncitorii de acolo, care sunt in jur de 200 de muncitori si cu fermierii, avand in vedere perspectiva acestei culturi", a spus Daea.





Acesta a participat vineri la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica (INS), privind "Ancheta Structurala in Agricultura".





Daea afirma ca a discutat joi si vineri cu proprietarul fabricii, pe care l-a rugat sa aiba grija de echipamente, sa le conserve, urmand sa se caute solutii ca fabrica sa nu se desfiinteze.





"Vreau sa vedem daca reusim sa aducem, sa angrenam, sa construim un interes intre fermierii respectivi, pentru ca nu toti au cuplat la aceasta situatie, sa gasim o solutie in asa fel incat fabrica aceea sa nu se desfiinteze acolo. Proprietarul este din afara tarii, este strain. Decizia lui asta a fost. Nu stiu unde vrea sa se mute, am discutat doar cu managerul de acolo si cu siguranta mai discut intr-un interes legitim pentru acest sector", a precizat Daea.





El mentioneaza ca vrea ca pe termen lung fabrica sa ramana acolo.





Despre subventii, ministrul Agriculturii spune ca sunt multe si destul de mari.





"Nu-i usor sa construiesti dupa atatia ani de distrugere. Fabricile nu se fac peste noapte, nu se fac intr-o zi, nu se fac nici macar intr-o saptamana si uneori dureaza ani si ani ca sa poti sa pui la loc ce ai distrus 27 de ani. Este o misiune grea, responsabila, dar caut solutii cat poate un om, o structura. I-am spus si azi dimineata managerului de acolo, i-am spus sa nu ia aparatura, ca ieri au inceput sa desfaca aparatura, sa le pastreze intr-un loc prielnic in asa fel incat sa nu se deterioreze sau sa dispara", a adaugat Daea.





El mai spune ca ramane sa vada totodata cum poate interveni statul in sprijin, mai ales ca e vorba de o proprietate privata.





Fabrica din Oradea se ocupa cu productia de zahar din sfecla, prelucrarea prin rafinare a zaharului brut din trestie de zahar si comercializarea zaharului sub brandul "Diamant".





Inchiderea operationala a SC Zaharul SA Oradea a fost luata de patronii germani ai companiei Pfeifer & Langen deoarece fabrica nu a putut demonstra ca este "competitiva si profitabila", aceasta raportand in 2016 pierderi de aproape 30 de milioane de lei.