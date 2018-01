Melescanu: Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino

Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, relateaza News.ro.





"Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino", a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, acord care va fi definitivat sub presedintia Romaniei a UE din anul 2019.





"Anul acesta celebram 50 de ani de relatii diplomatice intre Romania si San Marino. Am discutat despre stadiul relatiilor economice intre tarile noastre si ne-am exprimat dorinta si speranta de intarire si dezvoltare a acestor relatii in viitor", a afirmat Teodor Melescanu despre prima vizita a unui ministru de Externe din Republica San Marino in Romania.





Teodor Melescanu a amintit vineri la Bucuresti si de Forumul de Afaceri organizat de Ambasada Romaniei la Roma, anul trecut, care a reprezentat "un pas important in dezvoltarea acestor raporturi", considerand ca legaturile stabilite in urma Forumului "trebuie valorificate".





Romanii reprezinta in Republica San Marino a doua categorie de straini rezidenti.





"Am aprofundat ideea de a incheia un acord consular, cu atat mai mult cu cat romanii reprezinta in San Marino a doua categorie de persoane nenationale care traiesc pe teritoriu. Am discutat si despre dezvoltarea raporturilor noastre in domeniul cultural, educational si stiintific, precum si in turism, data fiind importanta si interesul romanilor pentru aceasta tara", a mai spus ministrul roman de Externe.





Teodor Melescanu spera ca "acesti 50 de ani de relatii sa fie sarbatoriti si printr-o actiune de diplomatie publica, o emisiune comuna de timbre".





Ministrul de Externe din Republica San Marino, Nicola Renzi, a fost de parere ca vizita sa in Romania este una "istorica". El a amintit de cei 50 de ani de relatii dintre cele doua tari si "datorita prezentei unui numar mare de cetateni romani in Republica San Marino care a strans si mai mult relatiile noastre, persoane pe care noi le-am primit si care-si desfasoara un rol important in societatea noastra si pentru care avem o profunda recunoastere".





Renzi a fost recunoscator dupa discutiile cu omologul sau, precizand ca au vorbit despre diverse initiative in domeniul economic dar si despre o tema foarte draga Romaniei si Republicii San Marino: apropierea de Uniunea Europeana.





"Tema panoramicii si a orizontului european, pentru care Republica San Marino, impreuna cu alte doua state de mici dimensiuni, Principatul Monaco si Andora, desfasoara eforturi foarte mari de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana. Este un fapt politic, pentru ca din punct de vedere geografic al UE trebuie sa existe o continuitate care sa fie reprezentata de o participare cu drepturi depline in cadrul Uniunii, dar si in cadrul acestui acord de cooperare", a completat Nicola Renzi.





Un alt aspect discutat de cei doi ministri a fost cooperarea in sectorul cultural. "Aici poate exista un interes reciproc: sa punem in legatura universitatile noastre, institutiile noastre de cultura cu un renume in Europa, Universitatea din Republica San Marino si universitatile din Romania, si cred ca am putea obtine rezultate foarte bune", a fost de parere ministrul Renzi, adaugand si un alt punct discutat la Bucuresti: colaborarea intre Camerele de Comert, "un obiectiv foarte important care trebuie realizat".





In Republica San Marino sunt inregistrati aproximativ 243 decetateni romani (conform datelor furnizate de institutul de statistica din San Marino).