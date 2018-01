Delegatie a Comitetului Evreiesc American, condusa de presedintele executiv David Harris, primita de Iohannis la Cotroceni

Presedintele Klaus Iohannis a primit vineri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de presedintele executiv, domnul David Harris. La intrevedere a participat si presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer. In cadrul intalnirii, presedintele executiv al AJC a multumit pentru votul de "abtinere" al Romaniei cu ocazia adoptarii Rezolutiei Adunarii Generale ONU din luna decembrie privind statutul Ierusalimului.









Presedintele Klaus Iohannis a asigurat ca autoritatile romane vor continua sa manifeste deschidere deplina fata de comunitatea evreiasca, in baza angajamentului ferm pentru combaterea manifestarilor extremiste, a rasismului, antisemitismului si a xenofobiei, precum si pentru asumarea trecutului si comemorarea victimelor Holocaustului.





In cadrul intalnirii, au fost impartasite evaluari cu privire la situatia din Vecinatatea Estica, inclusiv din Republica Moldova si Ucraina, relatiile cu Rusia, evolutiile in dosarul Procesului de Pace din Orientul Mijlociu, situatia din Iran, procesul de pregatire a Summitului "Initiativei celor 3 Mari" de la Bucuresti din toamna acestui an, riscurile cresterii curentelor extremiste in Europa si modalitatile de combatere a acestora.





De asemenea, a fost un schimb de opinii deschis privind Parteneriatul Strategic dintre Romania si SUA si relatiile privilegiate dintre Romania si Israel, la aprofundarea carora AJC doreste sa isi aduca contributia in continuare.

Delegatia Comitetului Evreiesc American s-a intalnit ulterior si cu Liviu Dragnea.