SRI reactioneaza dupa ce conducerea PSD a decis ca primul ministru sa nu mai ceara niciun aviz pentru ministri: Nu dam avize. Dam informatii privind siguranta nationala

"Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam date daca ne solicita vreun beneficiar legal, iar acele date sunt exclusiv date pe care noi le putem culege potrivit legii! Deci, date privind securitatea nationala", a explicat Marincea intr-un mesaj transmis jurnalistilor."Conform Legii 14/1992, de organizare si functionare a SRI, la art.4: la cererea conducatorului institutiei publice, SRI verifica si ofera date cu privire la persoanele care urmeaza sa ocupe o demnitate publica. Daca nu ne solicita nimeni, noi informam totusi pe cineva? Doar daca avem informatii privind securitatea nationala. Cui trimitem? Beneficiarilor legali, in functie de responsabilitatile lor, si parchetelor, dupa caz. (...) SRI are obligatia de a transmite beneficiarilor legali informatii referitoare la amenintari la adresa securitatii nationale (Legea 51/1991, art.3 corborat cu art.11)", a transmis purtatorul de cuvant al SRI.Reactia reprezentantului SRI vine dupa ce in presa a fost relatat faptul ca in Comitetul Executiv National (CExN) al PSD s-a decis, in ultima sedinta, ca premierul sa nu mai ceara serviciilor de informatii avize pentru membrii Guvernului.