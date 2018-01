Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a demisionat. Atentionare privind pierderea de fonduri UE din cauza ca primarii prefera proiecte cu fonduri de la buget

Marius Nica mai arata ca si "rezolvarea problemelor salariale pentru beneficiari" este una dintre provocarile viitorului ministru al Fondurilor.Potrivit comunicatului oficial, in cele trei luni de mandat, ministrul pentru fonduri a semnat contracte de finantare in valoare totala de peste 4 miliarde euro. In aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3 mld. euro (bani europeni) si au fost programate pentru lansare in urmatoarele trei luni alte apeluri in valoare de 2,4 mld. euro fonduri europene."Decizia demisiei a fost luata avand in vedere contextul actual si va fi efectiva incepand cu data de 22 ianuarie, pentru a nu perturba obligatiile oficiale implicate de vizita in Romania, saptamana aceasta, a unei delegatii a Comisiei Europene", mai arata Marius Nica in comunicatul citat.Marius Nica a fost consilier al fostului premier Sorin Grindeanu si, ulterior, a fost numit ministru al Fondurilor de fostul premier Mihai Tudose. Nica este considerat un apropiat al lui Tudose si i-a luat acestuia apararea in timpul scandalului cu Liviu Dragnea.