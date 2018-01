UPDATE Confederatia Transportatorilor Autorizati sustine ca trei soferi Uber ar fi batut un taximetrist. Uber neaga vehement si revine apoi cu cateva precizari

"Trei soferi ai firmei UBER au batut un taximetrist, in fata unui club din Bucuresti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei sa-l salveze pe cel atacat si au sunat la seviciul unic de urgenta 112. Soferii UBER au fugit pana la sosirea politistilor si a ambulantei SMURD", sustin cei de la COTAR.Uber a transmis un punct de vedere, negand vehement cele sustinute de COTAR."Informatia nu este adevarata. Am facut verificari si cele trei numere de inmatriculare care apar in inregistrarea video nu se afla in baza noastra de date cu soferi parteneri. Intotdeauna vom condamna ferm orice forma de violenta si credem ca Bucurestiul are nevoie si de servicii de taxi si de solutii alternative de transport, precum UBER".La ora 16.00 Uber a trimis o noua informare. Vă informăm că, între timp, autoritățile au venit către Uber cu o solicitare oficială de informații privind trei numere de înmatriculare asociate incidentului, diferite de cele care apar în video. Confirmăm că două dintre cele trei numere din solicitarea poliției se află în baza noastră de date și colaborăm cu autoritățile pentru a ajuta la elucidarea cazului. Până la clarificarea situației, cei doi parteneri au fost dezactivați. Pe de altă parte, avem suficiente motive să credem că a fost vorba despre o provocare.Reamintim ca, pe 19 decembrie, Consiliul General al municipiului Bucuresti, la propunerea primarului Gabriela Firea, a aprobat modificarea regulamentului de taximetrie din Bucuresti astfel incat pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati de Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti. Aceasta prevedere va afecta Clever si Star Taxi, posibil si Uber si Taxify, care nu sunt dispecerizate.La final de decembrie Politia Locala a Municipiului Bucuresti a inceput sa le spuna soferilor de taxi care folosesc aplicatiile Clever Taxi si Star Taxi sa nu le mai foloseasca si au incheiat procese verbale in care se consemna ca acestia folosesc aplicatiile