Gelu Stefan Diaconu ii cere liberalului Bogdan Hutuca sa prezinte public numarul de cazuri si sumele aferente obligatiilor fiscale in cazul legii de amnistie fiscala pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice

"documentul cu avizul negativ al MFP pentru proiectul dvs. ( cum credeti ca ar fi semnat un alt fel de punct de vedere cineva din MFP/ANAF cand Curtea de Conturi va spusese clar care este regimul fiscal al acestor tranzacti? Sau poate ar fi facut-o amicul Misa?),

stenogramele dezbaterilor din parlament (am sesizat cat de mult ati lucrat la aceasta lege chiar in perioada sfintelor sarbatori de iarna),

numarul de cazuri si sumele aferente obligatiilor fiscale anulate pentru care exista titluri de creanta,

numarul si valoarea tranzactiilor susceptibile a fi de aceeasi natura extrase din declaratia 208 pe care atat de profesionist ati invocat-o. Mai puteti sugera dvs ANAF (eu nu imi permit!) sa initieze un schimb de informatii cu Uniunea Notarilor Publici acolo unde stiu ca exista oameni extrem de responsabili"

Reamintim ca, miercuri, Gelu Stefan Diaconu a atras atentia ca o lege privind anularea unor obligatii fiscale, adoptata de Parlament la finalul anului trecut si promulgata in urma cu doua zile de presedintele Klaus Iohannis, sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". Mai exact, sustine Diaconu, Legea 29/2018 anuleaza impozite si contributii sociale pentru dezvoltatori imobiliari ce au construit cvartale de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii, dar ca "acesti smecheri, pentru a evita plata taxelor catre stat, "au construit pe persoana fizica" platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale". Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan.Joi, deputat PNL Bogdan Hutuca a respins criticile formulte de Gelu Diaconu care, in opinia sa, fac parte dintr-un "razboiul personal cu iz de vendeta dintre el si ministrul Finantelor, Ionut Misa".Deputatul liberal a argumentat ca "legea degreveaza foarte multi romani de buna credinta de impunerile fiscale nedrepte ale ANAF", explicand ca anterior adoptarii acesteia "exista posibilitatea ajungerii in situatia unei duble impuneri a aceleiasi materii" in cazul dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice si ca promovarea actului normativ reprezinta o "indreptare a neaplicarii principiului accesibilitatii si previzibilitatii legii".Gelu Stefan Diaconu i-a solicitat insa deputatului liberal sa faca publice urmatoarele informatii ( sursa ):"In spiritul transparentei care va caracterizeaza, va rog sa puneti la dispozitia romanilor aceste date. Multi dintre ei se intreaba oare de ce in tara asta fraierii platesc taxe, plimbati cu sutele de mii pe la ghisee, iar smecherii primesc cu atata generozitate beneficiile initiativei dvs.Si inca ceva domnule deputat: ati aruncat o pata asupra unui partid, PNL, al carui membru de rand eu sunt din 1996. Meritam si noi membrii de rand sa avem acces la aceste date publice.Cat despre eventuala dvs. raspundere pentru efectele deja produse ale acestei legi, stati fara grija. Aveti imunitate dar si o Decizie a Curtii Constitutionale favorabila dvs", a afirmat Gelu Stefan Diaconu, pe pagina sa de Facebook.Bogdan Hutuca a revenit cu precizari, tot pe Facebook , acuzandu-l pe Diaconu de "abordare comunistoida si distructiva" daca pleaca de la "premisa ca oamenii de afaceri sunt infractori".Printre argumentele invocate de deputatul liberal figureaza faptul ca lega "a fost votata in UNANIMITATE" in Parlament si ca "astfel de masuri au mai fost aplicate in perioada in care unii din mai noii contestatari aveau functii de conducere in ANAF".In opinia sa, legea "lege vine impotriva abuzurilor unei institutii precum ANAF la adresa unor oameni care au investit bani personali, au creat mii de locuri de munca si dupa aceea au fost haituiti de statul roman, multi chiar au fost bagati in faliment" si creeaza "premise pentru existenta unui regim juridic echitabil pentru agenti economici din acelasi domeniu si care erau tratati diferit si discriminatoriu".In plus, legea "opreste fluxuri de spagi generate de institutii ale statului care interpretau legea dupa bunul plac si haituiau oameni de afaceri corecti. Cea mai expusa institutie la tentatia spagii, era, da, ANAF", mai spune acesta, fara a raspunde insa punctual la solicitarile lui Gelu Stefan Diaconu.