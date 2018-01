Parintii politistului Bogdan Gigina s-au adresat instantei supreme, cerand urgentarea solutionarii dosarului privind moartea fiului lor

Contestatia privind durata procesului a fost inregistrata joi la instanta suprema, primul termen fiind programat in 1 februarie.Potrivit avocatului familiei Gigina, familia lui Bogdan Gigina "ar dori ca ancheta sa se bucure de o celeritate mai accentuata", apreciind ca perioada de doi ani si trei luni de cand a fost deschis dosarul ar fi fost suficienta pentru solutionare."Solicita instantei competente sa dea un termen de maxim trei luni de zile pentru solutionarea cauzei", a declarat avocatul.Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, dosar deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigina.In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan-Cosmin Gigina, care facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Gabriel Oprea, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a decedat."In ceea ce priveste cauza accidentului de circulatie constand in viteza de deplasare (84 de km/h) si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice, din probele administrate pe parcursul urmaririi penale rezulta indicii rezonabile ca aceasta cauza a fost determinata de catre ministrul de Interne Oprea Gabriel. Viteza de deplasare era stabilita in mod implicit de catre ministrul de interne prin comunicarea destinatiei si a momentului precis la care acesta trebuia sa ajunga la destinatie. De altfel, acesta era singurul in masura sa solicite marirea vitezei de deplasare dincolo de depasirea limitei de siguranta", sustin procurorii DNA.In octombrie, la iesirea de la audierile in acest dosar, Gabriel Oprea declara: "Adevarul este ca sunt nevinovat, eram in timpul serviciului. Din pacate, politistul a cazut in cele trei gropi, aflate la trei sute de metri de aici, care nu erau semnalizate corect si nu au fost semaforizate."In acest dosar, in afara de Gabriel Oprea au mai fost audiati printre altii Petre Toba, fost sef al Politiei Romane, precum si fostul procuror general al Romaniei Ilie Botos, care la momentul accidentului era secretar de stat in Ministerul de Interne. El a spus, la iesirea de la audieri, ca a aflat despre accident a doua zi, ca nu avea in atributii stabilirea dispozitivelor pentru coloanele oficiale si ca a dat explicatii "tehnice".Familia Gigina s-a constituit si parte civila in acest dosar.