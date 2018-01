Sindicatele din Invatamant, in cazul profesorului de religie acuzat ca s-a masturbat in fata elevilor: Lipsa testelor psihologice si lacunele legislative arata ca in fata elevilor pot ajunge astfel de persoane care marcheaza viata copiilor

Cazul profesorului de religie acuzat ca s-a masturbat in fata elevilor arata disfunctionalitati grave la nivelul sistemului de educatie, sustine Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care subliniaza ca lipsa testelor psihologice standardizate facute cadrelor didactice si lacunele legislative permit ca persoanele instabile emotional sau cele cu probleme psihice sa ajunga in fata elevilor.





Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant saluta decizia Ministerului Educatiei prin care profesorul de religie a fost determinat sa demisioneze, insa crede ca lipsa testelor psihologice standardizate facute cadrelor didactice, precum si lacunele legislative arata ca in fata elevilor pot ajunge persoane instabile emotional sau cu probleme psihice care marcheaza viata copiilor.





Potrivit sindicalistilor, cazul ridica in vizor o rana veche a sistemului, respectiv subfinantarea sistemului si lipsa psihilogilor scolari.









"Daca am avea psihologi scolari in tot sistemul, persoanele cu probleme comportamentale ar fi depistate din timp(...)", considera FLSI, care subliniaza ca "din cauza costului standard per elev mult prea scazut si a subfinantarii educatiei, unitatile de invatamant nu au posibilitatea de a angaja psihologi scolari, care prin testari profesioniste, pot depista astfel de persoane care au tuburari de comportament"









"Credem, de asemenea, ca ar trebui modificata legislatia, astfel incat persoanele instabile emotional sau cele cu probleme psihice, inclusiv cele care au probleme de moralitate, sa nu mai aiba acces in sistemul de invatamant. De asemenea, directorii ar trebui sa fie mai atenti la colegii lor si sa semnaleze eventualele probleme, nu sa le ascunda sub pres", mai arata comunicatul FSLI.









Sindicalistii vorbesc si despre o anumita complicitate sau lipsa de profesionism in situatiile in care cadre didactice cu suspiciuni de tulburari psihice, primesc "apt pentru a profesa".













¬Scoala nu e un spatiu unde se poate intampla orice si, cu totii ar trebui sa intelegem acest lucru. Profesorul de religie din Copsa Mica nu merita titulatura de profesor. Nu vrem ca prin acest caz, majoritatea cadrelor didactice, care isi fac meseria cu seriozitate, pasiune si respect fata de copii, sa aiba de suferit. Dar, trebuie sa deschidem bine ochii si sa ii protejam pe copiii carora le ghidam calea spre viitor. Asteptam ca justitia sa isi spuna cuvantul in acest caz, iar persoana respectiva sa raspunda in fata legii pentru faptele sale. FSLI va face demersuri pentru o reforma reala in educatie si pledam pentru angajarea in unitatile de invatamant de psihologi scolari care sa dea teste psihologice relevante, facute cu responsabilitate si profesionalism. De asemenea, se impune modificarea LEN, in sensul de a da posibilitate unitatilor de invatamant sa-i elimine mult mai usor pe cei care au astfel de tulburari de comportament¬, a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.