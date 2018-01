Oana Schmidt Haineala este noua sefa a corpului de control din Ministerul Justitiei

pe data de 3 ianuarie ca intre liderul PSD, Liviu Dragnea si fostul premier Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017 un nou moment tensionat, generat intre altele de refuzul lui Tudose de a o reinstala in functia de secretar de stat la la Ministerul pe Oana Schmidt Haineala. Aceasta a castigatprocesul impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul Justitiei. Potrivit surselor HotNews.ro, Hainealasi-ar fi dorit mai departe functia de secretar de stat in MJ.Oana Schimidt Haineala a fost secretar de stat in perioda ministeriatului lui Florin Iordache. A fost audiata ca martor in dosarul in care procurorii DNA au anchetat modul in care s-a dat OUG 13. Ancheta s-a oprit dupa decizia Curtii Constitutionale. Potrivit unor surse HotNews.ro, Haineala ar fi contribuit la scrierea OUG 13 care stabilea un prag de la care abuzul in serviciu devine infractiune.Reamintim ca OUG 13 adoptata in februarie 2017 viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune. In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, că a numit-o pe Oana Hăineală şef al Corpului de Control al ministerului pentru că are o experienţă bogată la Greco, ministrul precizând că se face restructurarea structurii, fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante.

"Restructurăm Corpul de Control. Ministerul scoate la concurs 32 de posturi vacante. Oana Hăineala a mai lucrat în minister şi are o bogată experienţă la Greco", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader.

Oana Hăineală este, începând cu 2009, evaluator în cadrul Grupului de state împotriva corupţiei - GRECO.

Corpul de control din ministerul justitiei are, intre altele, urmatoarele atributii:a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, precum şi cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenţilor judiciari;b) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, verificări şi controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;c) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activităţi de verificare şi control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către personalul din cadrul ministerului şi al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor;d) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;e) analizează, din dispoziţia ministrului justiţiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale;f) examinează şi soluţionează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi la alte domenii de competenţă ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficienţelor constatate, după caz;g) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii;h) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unităţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertăţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia; în acest sens, îşi poate asocia specialişti din cadrul ministerului pentru realizarea activităţilor de control (Vezi aici integral atributiile Corpului de Control al MJ)