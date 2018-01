Mars de protest de amploare impotriva modificarii legilor justitiei, Codului penal si Codului fiscal, anuntat pentru sambata in Bucuresti. Protestatarii din tara, chemati sa li se alature celor din Capitala

Participa la sondajul HotNews.ro:

Protestatarii din tara sunt si ei chemati sa li se alature sambata celor din Bucuresti.Un grup de protestatari din Cluj a parcurs drumul spre Bucuresti, pe jos, timp de mai bine de o saptamana, pentru a participa la protestul de maine din Capitala.Protestul a fost initiat de grupurile civice Coruptia ucide, 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Contract Romania, Actiunea Civica Galati, Declic, Umbrela Anticoruptie Cluj, Aradul Civic, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti.Nu uitam despre modificarea codului fiscal, formularul 600,etc.Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi.Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate.¬Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana, este mai mult decat un atac la procedurile de drept si la adresa luptei anticoruptie¬Este un asalt chiar la adresa democratiei din Romania.Felul in care PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare legitime, in care au incercat sa inchida gura Opozitiei si a oricui a indraznit sa se impotriveasca reprezinta semnale care ar trebui sa alarmeze orice roman care doreste pentru Romania o viata in libertate si democratie.La care se adauga si modificarile Codului de Procedura Penala si situatia generala grava din toate celelalte domenii ( sanatate, educatie, economie, infrastructura, cultura, ecologie)Primele doua luni din 2018 vor fi decisive pentru consolidarea democratiei in Romania.https://www.vedemjust.ro/index.php?p=societatea-civila-impotriva-modificarii-legilor-justiieiNu uitam despre modificarea codului fiscal, formularul 600,etc.Nu dam inapoi.Avem in fata noastra doua optiuni.Optiunea #1 - Ne gasim o scuza, un pretext si nu participam la proteste.In cele din urma, un om in plus sau in minus nu va face o diferenta. Ne vedem de ale noastre, discutam cu prietenii ca "Da, n-am mai iesit la protest. Lasa, ca se descurca si fara mine." Daca crezi ca esti singurul care gandeste asta, te inseli.Drumul spre schimbare este pavat cu indoieli si fiecare dintre noi a gandit asa odata cand a venit vorba de un protest.Asa au gandit si cei 60% care nu au venit la urne in decembrie 2016. Sa repetam oare aceeasi greseala?Exista Optiunea #2.Iesim la protest, aratam public ca nu suntem dispusi sa acceptam coruptia, ca vrem un viitor mai bun si sa oferim un mesaj celor care se indoiesc ca schimbarea este posibila.Da, schimbarea este posibila.Incepe cu noi si doar trebuie sa avem curajul si speranta sa nu ne lasam batuti foarte usor.Politicienii corupti vor merge pana in panzele albe ca sa isi apere interesele, nu vor renunta usor, mai ales ca acum au o validare electorala.Ei nu ne-au facut viata usoara. De ce le-am face-o noi pe a lor?Asadar, cu cate persoane vii la protest?Cate afise si flyere poti sa lipesti in bloc, sa pui in cutiile postale?Cate mesaje in privat si invitatii la eveniment poti sa trimiti?Schimbarea incepe cu noi si nu se termina niciodata. E un drum lung, iar perseveranta noastra in fata coruptiei le va da si celorlalti increderea si speranta ca puterea este de fapt in mainile noastre.