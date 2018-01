Presa din Iasi: Fiul cel mic al lui Tudorel Toader, acuzat de colegi ca ar fi favorizat de profesori. Ascensiune fulminanta la Facultatea de Drept din Iasi - de pe locul 351 la admitere, in topul studentilor

Teodor Andrei Toader (21 de ani) este student in Grupa III, in anul al treilea, alaturi de alti 23 de studenti."Teodor vine la cursuri, la seminarii, isi da cat de cat interesul. Dar nu se poate spune ca exceleaza. Este un student mediocru si este clar ca notele sale sunt umflate. Multi profesori se tem sa nu-l supere pe rectorul Toader si atunci fiul se alege cu note de 10", sustine un coleg de grupa al fiului lui Tudorel Toader."Putini sunt profesorii care nu se tem de Tudorel Toader la Facultatea de Drept. Unul dintre ei este Valerius Ciuca. Alti profesori buni, carora nu le este frica de Toader, sunt Maria Michinici si Mihai Dunea. Mai este si Dan Mita. Restul nu prea isi permit sa comenteze in fata lui Toader", afirma alt student.Citeste continuarea pe Reporteris.ro In august anul trecut, ziarul iesean 7est.ro a scris ca Alexandru Toader, fiul cel mare al ministrului Justitiei, a ajuns profesor la Universitatea Cuza din Iasi profitand de faptul ca Tudorel Toader s-a suspendat din functia de rector si de o modificare a regulamentului de concurs. Senatul Universitatii Al. I. Cuza a schimbat metodologia de angajare cu o luna inainte sa fie scos la concurs un post pentru care singurul concurent a fost Ionut Alexandru Toader, cel care s-a suspendat din functia de rector cand a intrat in Guvern.