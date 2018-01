UPDATE Un profesor de religie din Copsa Mica, preot, este acuzat ce s-a masturbat la scoala, in fata elevilor. Profesorul a demisionat din invatamant

Profesorul a demisionat vineri dimineata din invatamant, dupa ce ministrul Educatiei ii ceruse public demisia.Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei: "Filmarea in sine nu este perfect edificatoare, e de la distanta, dar nici nu putem banui pe nimeni de rea credinta. Profesorul este bolnav de cancer, ceea ce poate constitui un fond de derapaj la nivel comportamental. Daca se dovedeste ca a comis un asemenea gest, nu isi mai are locul nici la catedra, dar nici la sfantul altar."Mama elevei care spune ca l-a filmat pe profesor este decisa sa depuna plangere la politie si sa nu isi mai lase fiica la scoala atata timp cat profesorul respectiv inca preda acolo.Mama unei eleve a declarat, la Antena 3: "Copila a avut ore cu domnul profesor. Ea a fost la ore, nu a fost atenta la ce s-a intamplat. O colega a filmat si cand au iesit in pauza, a trimis la cateva colege filmarea. Eu i-am controlat telefonul si am vazut filmarea. Sunt pregatita sa pun o plangere. Am fost sunata de doamna diriginta si a zis sa lasam asa si sa nu spunem nimic."