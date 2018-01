CCR: Probele obtinute in mod nelegal si declarate nule in procesul penal trebuie inlaturate din dosare

Plenul CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedura penala, text de lege care prevede ca "nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrata determina excluderea probei".Potrivit unui comunicat transmis joi de CCR, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate, constatandu-se ca aceste prevederi sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "excluderea probei" se intelege si eliminarea mijloacelor de proba din dosarul cauzei."Curtea a retinut ca accesul permanent al judecatorului investit cu solutionarea cauzei penale la mijloacele materiale de proba declarate nule (nulitate absoluta sau relativa) nu poate avea ca efect decat o readucere in atentia judecatorului, respectiv o reimprospatare a memoriei acestuia cu informatii care pot fi de natura a-i spori convingerile referitoare la vinovatia/nevinovatia inculpatului, dar pe care nu le poate folosi, in mod legal, in solutionarea cauzei. Asa fiind, excluderea juridica a probelor obtinute in mod nelegal si declarate nule in procesul penal, in lipsa inlaturarii acestora din dosarele penale, este insuficienta pentru o garantare efectiva a prezumtiei de nevinovatie a inculpatului si a dreptului la un proces echitabil al acestuia", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, Curtea a constatat in acest caz incalcarea art. 21 alin. (3) si a art. 23 alin. (11) din Constitutie, cu privire garantarea prezumtiei de nevinovatie si dreptul la proces echitabil.Decizia CCR este definitiva si general obligatorie, urmand sa fie comunicata Parlamentului, Guvernului si instantei care a formulat sesizarea, respectiv Tribunalului Dolj - Sectia penala.