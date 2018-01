Curtea Constitutionala: Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator

Potrivit unui comunicat transmis joi si citat de Agerpres, Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie.Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care informatiile clasificate cuprinse in dosar sunt esentiale pentru solutionarea cauzei, instanta solicita, de urgenta, dupa caz, declasificarea totala, declasificarea partiala sau trecerea intr-un alt grad de clasificare si permiterea accesului la acestea de catre aparatorul inculpatului", iar alineatul (12) stabileste ca "daca autoritatea emitenta nu declasifica total sau partial ori nu permite accesul la informatiile clasificate aparatorului inculpatului, acestea pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza".In urma deliberarilor, CCR, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "instanta solicita", cu raportare la sintagma "permiterea accesului la cele clasificate de catre aparatorul inculpatului" din cuprinsul dispozitiilor art.352 alin.(11), este neconstitutionala, la fel ca si sintagma "autoritatea emitenta" din cuprinsul dispozitiilor art.352 alin.(12)."In motivarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut ca solutia legislativa criticata conditioneaza folosirea informatiilor clasificate, calificate de judecator ca fiind esentiale pentru solutionarea procesului penal si cu privire la care apreciaza incidenta dreptului de informare a inculpatului, deci pe care judecatorul le califica drept probe in dosarul cauzei, de permisiunea autoritatii publice care a clasificat informatia (autoritatea emitenta) de a acorda accesul la aceste informatii", se arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil pentru toate partile din procesul penal, decat in conditii expres si limitativ prevazute de lege."Restrangerea dreptului la informare poate avea loc doar atunci cand are la baza un scop real si justificat de protectia unui interes legitim privind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sau siguranta nationala, iar decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator", precizeaza CCR.Curtea a constatat ca dispozitiile art.352 alin.(11) si (12) din Codul de procedura penala, in redactarea actuala, contravin dreptului la un proces echitabil, precum si principiului unicitatii, impartialitatii si al egalitatii justitiei pentru toti, prevazute de Constitutie.Decizia CCR este definitiva si general obligatorie, urmand sa fie comunicata Parlamentului, Guvernului si instantei care a formulat sesizarea, respectiv respectiv Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penala.