Ministerul Educatiei anunta consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019; elevii, parintii si dascalii din invatamantul preuniversitar, asteptati sa-si spuna parerea

Inceput de an scolar

contine cinci intrebari care vizeaza colectarea unor puncte de vedere referitoare la durata minima a anului scolar, data de incepere a acestuia, durata vacantelor de iarna si de primavara, respectiv necesitatea vacantei intersemestriale.Intrebarile la care trebuie sa raspunda elevii, parintii si dascalii din invatamantul preuniversitar sunt "Care este data la care credeti ca ar trebui sa inceapa anul scolar 2018-2019?", "Care credeti ca este cea mai potrivita durata vacantei de iarna?", "Care credeti ca este cea mai potrivita perioada a vacantei de Paste?", "In ce masura credeti ca este necesara o vacanta intersemestriala de o saptamana?" si "Care credeti ca ar trebui sa fie durata minima a anului scolar?".Nu se solicita date cu caracter personal, iar raspunsurile sunt confidentiale si vor fi utilizate doar in scopul consultarii.Consultarea se realizeaza exclusiv online, pana in 24 ianuarie.