Cursurile vor fi suspendate vineri din cauza vremii in 33 de scoli din patru judete

"Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate in 33 de unitati scolare din 4 judete: Galati (3), Iasi (8), Prahova (1) si Tulcea (21). Informatiile au fost transmise de inspectoratele scolare judetene si pot suferi modificari in functie de evolutia vremii", se arata in comunicatul ministerului.Ministerul Educatiei precizeaza ca orele de curs vor fi recuperate pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene.Joi, din cauza viscolului au fost supendate cursurile in 85 de unitati de invatamant din 13 judete.