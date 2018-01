Codul portocaliu de viscol si ninsori, prelungit pana la ora 23.00 in judetul Tulcea si Carpatii Meridionali si de Curbura / Cod galben in alte cinci judete

Conform meteorologilor, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura viteza vantului la rafala va depasi 80...90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge 100 - 120 km/h troienind zapada.In judetul Tulcea vor mai fi rafale ale vantului de 80...90 km/h, temporar va ninge si va fi viscol, iar vizibilitatea va fi redusa.Meteorologii au prelungit totodata si avertizarea cod galben de viscol. Astfel, pana dupa miezul noptii (vineri, la ora 01.00), vor fi intensificari sustinute ale vantului si zapada spulberata in cinci judete din sud-estul tarii.In judetele Vaslui, Vrancea, Galati, Braila si Constanta, iar in a doua parte a noptii si in Carpatii Meridionali, Carpatii de Curbura si in judetul Tulcea vor mai fi intensificari ale vantului cu viteze la rafala, in general, intre 60 si 80 km/h, spulberand zapada.