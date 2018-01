Sectia Penala a Curtii Supreme cere CSM sa analizeze candidatura pentru functia de presedinte pana expira actualul mandat: Orice intarziere prejudiciaza bunul mers al activitatii Sectiei penale cu repercusiuni asupra actului de justitie

"Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a luat act de faptul ca in sedinta Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, de azi 18.01.2018, s-a amanat analizarea candidaturii pentru functia de presedinte de sectie, fara a se stabili un alt termen pentru discutarea proiectului managerial", se arata intr-un comunicat transmis presei."In aceste conditii solicitam Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii organizarea unei noi sedinte pana la data de 24.01.2018, cand expira mandatul in curs, pentru discutarea candidaturii depuse. Orice intarziere dupa aceasta data prejudiciaza bunul mers al activitatii Sectiei penale cu repercusiuni asupra actului de justitie", transmite Sectia Penala a ICCJ.Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015.Presedintele Sectiei Penale este si cel care conduce unul dintre cele doua Complete de 5 judecatori pe masa carora ajung marile dosare de coruptie.Conform dispozitiilor articolului 53 alineatul 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, presedintii de sectii ai ICCJ sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea CSM, dintre judecatorii Inaltei Curti care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani.Numirea in functia de presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, conform alineatului 3 al aceluiasi text de lege, relateaza Agerpres.