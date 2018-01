Klaus Iohannis trimite spre reexaminare legile privind sprijinul pentru crescatorii de porci si pasari, in conditiile in care nu s-a solicitat autorizarea ajutoarelor de stat de catre Bruxelles

Astfel pe langa faptul ca Legea privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine se aplica pentru perioada 2017-2020, ceea ce ar insemna retroactivitate, Administratia Prezidentiala arata ca art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 prevede ca "ajutorul de stat nou, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi fost autorizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999".Aceeasi situatie si la Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol."In ceea ce priveste acordarea ajutorului de stat, semnalam ca art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 prevede ca ajutorul de stat nou, supus obligatiei de notificare, poate fi adoptat si acordat numai dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi fost autorizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999", precizeaza Administratia Prezidentiala.