DNA: Informatia vehiculata de unele media  - ca sefa DNA a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori - este falsa

"In perioada 14-17 ianuarie 2018, in anumite medii online si pe un post de televiziune a fost vehiculata o informatie potrivit careia "procurorul sef al DNA a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori care au fost cautati in computere, telefoane, laptop-uri si reportofoane". Informatia a fost prezentata ca fiind continuta intr-un raport al Inspectiei Judiciare", explica DNA intr-un comunicat remis joi."Pentru corecta informare a publicului, avand in vedere ca informatia, publicata initial pe un site, a fost preluata ca atare si de alte medii de informare, fara a fi verificata, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Informatia potrivit careia procurorul sef al DNA a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori este falsa, iar o astfel de informatie nu se regaseste in niciun raport al Inspectiei Judiciare despre care procurorul sef al DNA sa fi luat cunostinta", se mai precizeaza in comunicatul DNA.