Legile justitiei din Romania, subiect de dezbatere in Parlamentul European. Liderul grupului Verzilor: "Suntem ingrijorati ca statul de drept in Romania este in pericol"/ Plus: Ce spune despre nominalizarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru

Vezi mai jos un scurt interviu cu Ska Keller, realizat prin e-mail:



Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor din Parlamentul European.Pe 7 decembrie anul trecut, cei doi co-presedinti ai grupului Verzilor/ALE au trimis o scrisoare lui Frans Timmermans in care afirma ca "suntem ingrijorati ca progresul aratat de Romania in realizarea unui sistem de stat de drept care respecta valorile Uniunii Europene si ar putea fi punctul de a fi inversat.Iulia Rosca: De ce credeti ca este necesara aceasta dezbatere?Ska Keller: Statul de drept este un principiu pe care il impartasim si o valoare comuna pe care Uniunea Europeana se bazeaza. Daca statul de drept este in pericol, suntem obligati saI.R.: Ce rezultate sau raspunsuri va asteptati sa obtineti din aceasta dezbatere?S.K.: Intr-o scrisoare transmisa prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, grupul Verzilor/ Aliantei Libere Europene din Parlamentul European au aratat sprijin pentru mecanismele democratice si au indicat ca o reforma trebuie realizata cu grija, imbunatatind ce este de imbunatatit si respectand separarea puterilor si drepturile cetatenilor. Am sugerat implicarea Comisiei de la Venetia in proces, insa din pacate Parlamentul Romaniei a respins sprijinul acesteia. Ne asteptam ca vicepresedintele Timmermans sa ofere feedback pentru ingrijorarile pe care le-am ridicat si ca vor fi luate masuri pentru a se asigura angajamentul pentru o cale democratica in Romania.I.R.: Nu este prea tarziu in februarie, avand in vedere ca legile in Romania sunt in stadii finale - asteapta decizia Curtii Constitutionale?S.K.: Grupul nostru a fost activ in ultimele luni atat prin adresarea Comisiei Europene cat si prin ridicarea acestei probleme la plenara din decembrie in Parlamentul European, inainte de adoptarea legilor. Indemnam acum Comisia Europeana sa ne sprijine cererea aceasta.I.R.: Cine credeti ca ar trebuie sa participe din Romania, in afara europarlamentarilor?S.K.: Grupul nostru a initiat o dezbatere plenara si procedura uzuala este o dezbatere care include membri ai Parlamentului European precum si ai Comisiei Europene si ai Presedintiei.I.R.: Cum vedeti situatia politica din Romania?S.K.: Suntem ingrijorati de faptul ca statul de drept este in pericol in Romania si de faptul ca guvernul nu asculta cu atentie societatea civila. Vom continua sa ii sprijinim puternic pe cei care se implica pentru libertate si democratie, mai multa transparenta, libertatea de expresie si a presei si dialog politic.I.R.: Cum comentati faptul ca Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a fost nominalizata pentru functia de prim-ministru, avand in vedere ca a aparat initiativa guvernului de la inceputul anului 2017 privind Codul Penal si avand in vedere ca sprijina legile justitiei?S.K.: Este excelent ca Romania va avea pentru prima data o femeie prim-ministru. Romania are nevoie de un lider dedicat luptei anti-coruptie si anti-favoritismului, probleme cheie ale tarii. Sper ca Viorica Dancila va adresa aceste chestiuni arzatoare si se va razgandi cu privire la noile legi ale justitiei.