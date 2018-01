Premierul interimar Mihai Fifor l-a reinstalat in fruntea resurselor minerale ale Romaniei pe Gigi Dragomir, fost comerciant de carne si apropiat de Ionel Arsene

UPDATE Decizia lui Mihai Tudose de a-l refuza pe Liviu Dragnea, care ii ceruse sa NU publice in Monitorul Oficial decizia de schimbarea din functie a lui Gigi Dragomir, a fost "picatura care a umplut paharul" si l-ar fi determinat pe Dragnea sa grabeasca schimbarea din functia a fostului premier, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, unul din motivele pentru care CEX ar fi decis sa nu mai solicite avize de la SRI la numirea unor demnitari ar avea legatura tot cu cazul Dragomir.

Gigi Dragomir fusese numit in functie tot de Tudose in 3 octombrie, desi avea zero experienta in domeniu. Anterior postului de la ANRM, Dragomir a fost inspector in cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Ilfov si lucrase pentru o serie de firme care se ocupa de comertul si distributia de produse alimentare. In ultimii ani a participat la concursuri ANAF pentru o serie de posturi, insa le-a picat.Gigi Dragomir este cunoscut ca un apropiat al lui Ionel Arsene, seful PSD Neamt si mana dreapta a lui Liviu Dragnea in partid.De altfel, Dragomir a fost motivul unui moment tensionat intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose in ultima saptamana din 2017, dupa cum a scris HotNews.ro. Dragnea s-ar fi deplasat la la guvern pentru a-i cere premierului Tudose sa nu publice in Monitorul Oficial decizia de schimbare din functie a sefului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) si sa o reinstaleze in functia de secretar de stat pe Oana Schmidt Haineala, care a castigat procesul impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul Justitiei. Premierul Tudose i-a respins ambele solicitari, iar cateva zile mai tarziu decizia de demitere era publicata in Monitorul Oficial Agentia Nationala pentru Resurse Minerale gestioneaza nu doar domeniul hidrocarburilor (petrol, gaze), ci si al minereurilor (aur, cupru, plumb, zinc, mangan, fier, sare), precum si resursele de ape minerale.ANRM se ocupa de aprobarea si emiterea permiselor de prospectiune, licentelor de explorare, licentelor de exploatare, precum si a permise de exploatare. De asemenea, avizeaza activitatile de explorare si exploatare a substantelor minerale utile. Important de mentionat este ca are acces la la datele si informatiile cu privire la resursele minerale romanesti. In plus, organizeaza concursuri publice de oferta pentru concesionarea de activitati miniere.