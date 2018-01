Augustin Lazar, dupa raportul GRECO foarte critic la adresa Romaniei: Va asigur ca in continuare vom fi consecventi in a apara ordinea de drept

Intrebat la iesirea din CSM cum comenteaza raportul Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), Augustin Lazar a raspuns: "Eu am vazut ca Ministerul Public este bine apreciat ca activitate in acest raport si as dori sa va asigur ca in continuare noi vom fi consecventi in a apara ordinea de drept, in a apara legile Justitiei, legile europene ale Justitiei".Joi, GRECO, organismul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE), a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor.GRECO evidentiaza ca Romania a implementat pe deplin numai doua din cele 13 recomandari incluse intr-o evaluare din 2016. Sapte recomandari nu au fost implementate, iar alte patru au fost doar partial implementate, precizeaza Consiliul Europei intr-un comunicat.Raportul remarca faptul ca principala initiativa adoptata in Romania in privinta parlamentarilor este adoptarea unui cod de conduita in octombrie 2017 cu scopul de a reglementa cadourile si alte beneficii si managementul conflictelor de interese.In ciuda acestui progres, GRECO evidentiaza ca formularile prea generale din codul de conduita si regulile inconsistente pentru punerea sa in aplicare il impiedica sa fie un cadru pe deplin satisfacator.GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) in controlarea declaratiilor de avere si de interese ale parlamentarilor, desi metodele de lucru si capacitatile de procesare a datelor s-au imbunatatit. GRECO cere de asemenea imbunatatirea implementarii in practica a deciziilor si sanctiunilor ANI privind incompatibilitatile si conflictele de interese.